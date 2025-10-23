Артилеристи от 18-та общовойскова армия на руската група войски „Днепър“ са унищожили склад на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Карантинния остров в Херсон, съобщава ТАСС.

„Нашите артилеристи, използвайки координати, предоставени от разузнаването, унищожиха склад на украинските въоръжени сили на Карантинния остров в Херсон, използвайки РСЗО БМ-21 Град“, казва събеседник на агенцията.