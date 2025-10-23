САЩ нанесоха удар по кораб в Тихия океан

Американската армия унищожи кораб, заподозрян в превоз на наркотици в източната част на Тихия океан, обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, отбелязвайки, че двама души са убити при удара, предава Reuters.

Това е първият известен американски удар в Тихия океан като част от новата кампания за борба с наркотиците на администрацията на Доналд Тръмп, която вече включва поне седем подобни операции в Карибите. Тези действия значително увеличиха напрежението в отношенията на САЩ с Венецуела и Колумбия.

Той публикува и кратко 30-секундно видео в Twitter, показващо как корабът се движи през водата и след това експлодира.

Предишни американски удари в Карибския регион, според Reuters, са довели до смъртта на най-малко 32 души, но администрацията на Тръмп все още не е предоставила публични доказателства относно обема на иззетите наркотици или правното основание за атаките.

В разговор с репортери в Овалния кабинет Тръмп заяви, че смята ударите за законни и е убеден, че „всеки един от тях спасява американски животи“.

Президентът потвърди и плановете за удари по сухопътни цели във Венецуела, което би било сериозна ескалация.

Правни експерти поставиха под въпрос защо ударите се извършват от военни командири, а не от бреговата охрана на САЩ, която обикновено е отговорна за прилагането на морското право.

Според доклади, предишни операции за борба с наркотиците са включвали разполагането на американски разрушители, изтребители F-35, ядрена подводница и 6500 войници в Карибския регион.

Бреговата охрана на САЩ преди това започна операция „Вайпър“ за пресичане на трафика на наркотици в Тихия океан, като е конфискувала над 45 тона кокаин до средата на октомври.

Все още не е известно защо администрацията е избрала да унищожи кораба, вместо да го прихване този път.

Миналата седмица Reuters съобщи, че двама заподозрени наркотрафиканти са оцелели след подобен удар в Карибите, били са спасени, отведени на американски военен кораб и след това депортирани в Колумбия и Еквадор.