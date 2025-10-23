САЩ подготвят мащабни санкции срещу Русия заради „нечестно поведение“ на Путин

Съединените щати ще наложат едни от най-строгите си санкции досега срещу Русия, след като руският президент Владимир Путин не е проявил „честност“ по време на последните преговори с американския президент Доналд Тръмп, съобщи финансовият министър на САЩ Скот Бесент, цитиран от АФП.

„Президентът Путин не се яви на преговорите по честен и откровен начин, както се надявахме,“ заяви Бесент пред репортери във Вашингтон. - Реклама -

Министърът уточни, че Тръмп е дълбоко разочарован от резултатите от разговорите и е наредил на Министерството на финансите да подготви нов пакет от санкции, които ще бъдат обявени „в най-скоро време“.

„Президентът е разочарован от това, къде се намираме в тези преговори,“ добави Бесент, като подчерта, че новите мерки ще бъдат „решителен отговор“ на поведението на Москва.

Очаква се санкциите да засегнат руския енергиен сектор, финансови институции и близки до Кремъл олигарси. Според американски източници това ще бъде един от най-мащабните пакети, налагани от Вашингтон от началото на войната в Украйна.