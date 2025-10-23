НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ подготвят мащабни санкции срещу Русия заради „нечестно поведение“ на Путин

          1
          58
          Снимка: iStock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати ще наложат едни от най-строгите си санкции досега срещу Русия, след като руският президент Владимир Путин не е проявил „честност“ по време на последните преговори с американския президент Доналд Тръмп, съобщи финансовият министър на САЩ Скот Бесент, цитиран от АФП.

          „Президентът Путин не се яви на преговорите по честен и откровен начин, както се надявахме,“ заяви Бесент пред репортери във Вашингтон.

          - Реклама -

          Министърът уточни, че Тръмп е дълбоко разочарован от резултатите от разговорите и е наредил на Министерството на финансите да подготви нов пакет от санкции, които ще бъдат обявени „в най-скоро време“.

          „Президентът е разочарован от това, къде се намираме в тези преговори,“ добави Бесент, като подчерта, че новите мерки ще бъдат „решителен отговор“ на поведението на Москва.

          Очаква се санкциите да засегнат руския енергиен сектор, финансови институции и близки до Кремъл олигарси. Според американски източници това ще бъде един от най-мащабните пакети, налагани от Вашингтон от началото на войната в Украйна.

          Съединените щати ще наложат едни от най-строгите си санкции досега срещу Русия, след като руският президент Владимир Путин не е проявил „честност“ по време на последните преговори с американския президент Доналд Тръмп, съобщи финансовият министър на САЩ Скот Бесент, цитиран от АФП.

          „Президентът Путин не се яви на преговорите по честен и откровен начин, както се надявахме,“ заяви Бесент пред репортери във Вашингтон.

          - Реклама -

          Министърът уточни, че Тръмп е дълбоко разочарован от резултатите от разговорите и е наредил на Министерството на финансите да подготви нов пакет от санкции, които ще бъдат обявени „в най-скоро време“.

          „Президентът е разочарован от това, къде се намираме в тези преговори,“ добави Бесент, като подчерта, че новите мерки ще бъдат „решителен отговор“ на поведението на Москва.

          Очаква се санкциите да засегнат руския енергиен сектор, финансови институции и близки до Кремъл олигарси. Според американски източници това ще бъде един от най-мащабните пакети, налагани от Вашингтон от началото на войната в Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Tesla отчете спад на печалбите въпреки ръст на приходите

          Красимир Попов -
          Tesla обяви, че печалбата ѝ за третото тримесечие е спаднала с 37% спрямо миналата година, въпреки увеличението на приходите, съобщи АФП. Компанията на Илон Мъск...
          Политика

          Тръмп: Надявам се санкциите срещу руските петролни компании скоро да бъдат вдигнати

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява тежките санкции, наложени на двете най-големи руски петролни компании, да бъдат временно мярка и да...
          Политика

          Тръмп наложи тежки санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мащабни санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, след като стигна до заключението, че...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions