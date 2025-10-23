САЩ позволиха на Украйна да използва западни далекобойни ракети за удари по Русия

Администрацията на президента Доналд Тръмп е премахнала ключово ограничение, което забраняваше на Украйна да използва западни ракети с голям обсег за удари по цели на руска територия.

Вашингтон фактически е дал зелена светлина на Киев да засили офанзивните си операции вътре в Русия, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на американски служители.

Главният щаб на Украйна потвърди, че наскоро е използвал британската крилата ракета Storm Shadow, за да удари завод в руския град Брянск, произвеждащ експлозиви и ракетно гориво. Киев определи операцията като „успешна“, посочвайки, че ударът е проникнал през руските противовъздушни системи.

Решението на Вашингтон прехвърля правомощията за одобрение на подобни атаки от министъра на отбраната Пийт Хегсет към генерал Алексус Гринкевич, командир на Европейското командване на САЩ и висш военен представител на НАТО.

С промяната Украйна може да използва Storm Shadow – ракета с обсег над 180 мили (290 км) – с подкрепа от американски системи за насочване. Това възстановява гъвкавостта, която Киев загуби, след като миналата година Пентагонът въведе контролен механизъм върху всички удари на украинската армия в Русия.

„Президентът Путин не се яви на преговорите по честен и откровен начин, както се надявахме,“ заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, коментирайки паралелно провала на последните дипломатически опити между Москва и Вашингтон.

„Президентът Тръмп е разочарован от това, къде се намираме в тези преговори,“ добави той.

Според източници на „Уолстрийт Джърнъл“, Тръмп е дал съгласие за промяната непосредствено преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон. По време на разговорите Зеленски е поискал и достъп до американските ракети Tomahawk, но Тръмп е отказал.

Американски и натовски представители очакват Киев да засили операциите си отвъд границата, като продължи да атакува руски рафинерии и военни обекти с дронове и ракети собствено производство.

„Украйна е изключително способна сама да нанася удари дълбоко в Русия по легитимни военни цели. Тя не се нуждае от нашето разрешение,“ заяви говорителят на НАТО полковник Мартин О’Донъл.

Решението идва на фона на забавени мирни преговори между Тръмп и Путин, като Белият дом вече определи потенциална нова среща в Будапеща като „загуба на време“.

Междувременно европейските лидери и Зеленски обявиха обща позиция – да „засилят натиска върху руската икономика и военна индустрия“, докато Москва не покаже готовност за реални мирни преговори.