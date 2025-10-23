НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа за годишен планов ремонт

          1
          29
          Снимка: АЕЦ
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От 25 октомври започва годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, който ще продължи до началото на декември, съобщиха от атомната електроцентрала. Спирането на ядрения енергоблок е съгласувано с Централното диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, след предварително подадено заявление.

          - Реклама -

          От АЕЦ „Козлодуй“ уточняват, че всички дейности, заложени в програмата на плановия ремонт за 2025 г., са осигурени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира качественото им изпълнение.

          Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“? Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“?

          По време на престоя ще бъдат извършени всички мероприятия от годишната ремонтна програма, включително профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, за да се осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.

          Успоредно с тези дейности ще се реализират и мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на енергийните блокове. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво, предназначено за 31-вата горивна кампания.

          След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

          В същото време пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ продължава работа според графика за електропроизводство, посочват още от централата.

          За сравнение, миналогодишният планов ремонт на шести блок започна в средата на октомври и приключи на 23 ноември.

          От 25 октомври започва годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, който ще продължи до началото на декември, съобщиха от атомната електроцентрала. Спирането на ядрения енергоблок е съгласувано с Централното диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, след предварително подадено заявление.

          - Реклама -

          От АЕЦ „Козлодуй“ уточняват, че всички дейности, заложени в програмата на плановия ремонт за 2025 г., са осигурени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира качественото им изпълнение.

          Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“? Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“?

          По време на престоя ще бъдат извършени всички мероприятия от годишната ремонтна програма, включително профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, за да се осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.

          Успоредно с тези дейности ще се реализират и мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на енергийните блокове. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво, предназначено за 31-вата горивна кампания.

          След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

          В същото време пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ продължава работа според графика за електропроизводство, посочват още от централата.

          За сравнение, миналогодишният планов ремонт на шести блок започна в средата на октомври и приключи на 23 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка

          Дамяна Караджова -
          Софийската районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, след като той заплашил с нож касиерка и обрал магазин в столичния квартал „Студентски град“.
          Правосъдие

          Бащата на загиналата Сияна: Вещото лице да се оттегли

          Никола Павлов -
          Бащата на 12-годишната Сияна Попова, която загина в тежка катастрофа на 31 март тази година, Николай Попов призова вещото лице по делото – проф....
          Общество

          ВНИМАНИЕ: Бурен вятър в почти цялата страна утре (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен и бурен вятър за петък, 24 октомври, в почти цяла България. Без предупреждение...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions