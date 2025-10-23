Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа за годишен планов ремонт

От 25 октомври започва годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, който ще продължи до началото на декември, съобщиха от атомната електроцентрала. Спирането на ядрения енергоблок е съгласувано с Централното диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, след предварително подадено заявление.
От АЕЦ „Козлодуй“ уточняват, че всички дейности, заложени в програмата на плановия ремонт за 2025 г., са осигурени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира качественото им изпълнение.
По време на престоя ще бъдат извършени всички мероприятия от годишната ремонтна програма, включително профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, за да се осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.
Успоредно с тези дейности ще се реализират и мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на енергийните блокове. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво, предназначено за 31-вата горивна кампания.
В същото време пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ продължава работа според графика за електропроизводство, посочват още от централата.
За сравнение, миналогодишният планов ремонт на шести блок започна в средата на октомври и приключи на 23 ноември.
И те като топлофикация София.Спират зимата.