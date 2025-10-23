Симпатизантите на Орбан излязоха на масов антивоенен митинг в Будапеща

В центъра на Будапеща се провежда „Марш на мира“ в подкрепа на политиката на унгарския премиер Виктор Орбан и срещу военните планове на Брюксел.

Орбан написа във Facebook, че „Маршът на мира“ никога не е привличал толкова много участници и публикува снимка на демонстранти, държащи транспарант с надпис „Не искаме да умрем за Украйна“. Десетки хиляди граждани от цялата страна участват в марша, носейки национални трикольори, историческите знамена на унгарските революционери от 1848 г., знамената на региона Секей и табели с имената на градовете си.

Чуват се лозунги като „Напред, унгарци!“ и „Напред, Фидес!“ в подкрепа на управляващата партия. По маршрута участниците образуват човешки коридор. Сред тълпата има микробуси с изображението на Орбан и лозунга „Унгария се нуждае от теб“, сергии за сувенири с портрети на премиера и плакати със снимки на Орбан и президента на САЩ Доналд Тръмп под лозунга „Направи Европа отново велика“.

Воден от унгарския вицепремиер Жолт Шемен, видни унгарски журналисти и общественици, включително организатора на първия марш Андраш Бенчик, главен редактор на списание „Демократа“, и представители на Форума на гражданския алианс, който организира днешния митинг, маршът ще завърши пред сградата на унгарския парламент, където Орбан ще се обърне към тълпата. Той ще пропусне началото на срещата на върха на ЕС в Брюксел за събитието. Пред парламента е поставена сцена с екрани, на които ще се показват кадри от днешните и всички предишни маршове.

На срещата на върха на ЕС в Копенхаген Орбан заяви, че Брюксел е представил стратегия за „победа над Русия“ и че унгарците трябва да се обединят срещу подобни планове. От началото на конфликта унгарските власти се застъпват за мирно уреждане на конфликта в Украйна и отказват да изпращат оръжия и пари на Киев.

В Унгария 23 октомври е официален празник в памет на събитията от 1956 г.