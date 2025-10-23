„Синдром на сухото око“ – често срещан, но подценяван проблем

НА ЖИВО
          В днешно време все повече хора се оплакват от парене, дразнение, усещане за пясък в очите или временна замъгленост на зрението. Това не са изолирани случаи, а чести симптоми на състояние, наречено „синдром на сухото око“ – един от най-често срещаните очни проблеми в съвременния свят.

          Сухото око възниква, когато очите не произвеждат достатъчно сълзи или когато качеството на сълзите е нарушено. Това води до изсъхване на очната повърхност и до редица неприятни усещания. Проблемът може да бъде временен или хроничен, а при липса на подходяща грижа може да доведе до възпаления и по-сериозни увреждания.

          Съвременният начин на живот е основен виновник за нарастващия брой хора с подобни симптоми. Прекарваме часове наред пред екрана – на компютър, телефон или таблет. В този режим мигането се забавя и намалява, а оттам и естественото овлажняване на очите. Работата в офиси с климатик, шофирането на дълги разстояния и дори носенето на контактни лещи също увеличават риска. Много хора в определени професии (ИТ специалисти, офис служители, учители, шофьори) попадат в рисковите групи. Възможни са също така и някои физиологични и хормонални промени, особено при жени след 40-годишна възраст, заболявания и прием на някои лекарства да отключат или задълбочат проблема.

          Симптомите често се появяват постепенно. Първоначално усещането за леко напрежение или замъглен поглед се появява към края на деня, но с времето тези усещания могат да станат постоянни. Парадоксално, при някои хора се наблюдава и засилено сълзене – опит на окото да компенсира липсата на нормални сълзи.

          Най-доброто, което можем да направим, е да се погрижим за очите си навреме. Прости навици, като правилното редуване на редовни почивки от екрана и съзнателно мигане, могат да окажат значителен положителен ефект. На всеки 20 минути е препоръчително да се прави кратка почивка с поглед към далечен обект. Поддържането на добра хидратация и нормална влажност на въздуха също увеличават шанса за здрави очи. При сух въздух допълнителните капки са най-достъпното средство за облекчение.

          Важно е обаче какви продукти ще изберем – да търсим капки без консерванти, с възможно най-чиста, близка до естествените сълзи. Ако симптомите продължават, е необходима консултация с офталмолог и задълбочена диагностика.

          В ежедневната грижа за облекчаване на сухотата и възстановяване на сълзния филм се препоръчва Artelac Rebalance – продукт, създаден за дълготрайна хидратация и усещане за комфорт.

          ADX-BG-082025-05

