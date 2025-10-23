Сираков: Никой не е тръгнал да купува акциите на „Левски“

Мажоритарният собственик на ПФК „Левски“ Наско Сираков заяви в официално изявление на сайта на клуба, че към момента няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на столичния футболен клуб.
Позицията му идва след публикации, свързващи групата Sport Republic и други компании с намерение за закупуване на дяловете на „Левски“.
Среща със Sport Republic, но без последващи действия
Сираков потвърди, че през юни 2025 г. се е провела неформална среща между ръководството на „Левски“ и представители на Sport Republic, водени от изпълнителния директор Дирк Геркенс. На нея е обсъдено подновено желание на групата да придобие 85,7% от акциите на клуба и да включи „Левски“ в портфолиото си от отбори, сред които „Саутхемптън“ (Англия), „Валансиен“ (Франция), „Гьозтепе“ (Турция) и „Мали Коура“ (Мали).
Готовност за диалог, но при ясни условия
Сираков изреди и ключовите условия, при които би обсъдил евентуална сделка:
гаранции за автономия и идентичност на клуба;
защита от „сателитен модел“ в полза на други клубове от групата;
спазване на правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей;
ясна рамка за инвестиции и срокове за реализация на проекти;
гаранции за спортни резултати и устойчиво развитие.
Левски е стабилен и самостоятелен
Той благодари на футболистите, треньорския щаб, администрацията и феновете за подкрепата и професионализма:
