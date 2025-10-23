НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Сираков: Никой не е тръгнал да купува акциите на „Левски“

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Мажоритарният собственик на ПФК „Левски“ Наско Сираков заяви в официално изявление на сайта на клуба, че към момента няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на столичния футболен клуб.

          Позицията му идва след публикации, свързващи групата Sport Republic и други компании с намерение за закупуване на дяловете на „Левски“.

          Среща със Sport Republic, но без последващи действия

          Сираков потвърди, че през юни 2025 г. се е провела неформална среща между ръководството на „Левски“ и представители на Sport Republic, водени от изпълнителния директор Дирк Геркенс.
          На нея е обсъдено подновено желание на групата да придобие 85,7% от акциите на клуба и да включи „Левски“ в портфолиото си от отбори, сред които „Саутхемптън“ (Англия), „Валансиен“ (Франция), „Гьозтепе“ (Турция) и „Мали Коура“ (Мали).

          „Очертахме две стъпки – официално писмо за намерение и последващ финансов одит. Такъв не е проведен и повече срещи по темата не е имало“, уточнява Сираков.

          Готовност за диалог, но при ясни условия

          „Потвърждавам, че сме готови да съдействаме при наличие на реален интерес и ясно описана стратегия за развитие на клуба“, заявява президентът на „Левски“.

          Сираков изреди и ключовите условия, при които би обсъдил евентуална сделка:

          • гаранции за автономия и идентичност на клуба;
          • защита от „сателитен модел“ в полза на други клубове от групата;
          • спазване на правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей;
          • ясна рамка за инвестиции и срокове за реализация на проекти;
          • гаранции за спортни резултати и устойчиво развитие.
          Левски е стабилен и самостоятелен

          „Категорично и отговорно заявявам – към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции. Клубът е достатъчно стабилен, за да държи съдбата си в свои ръце. Няма да предам доверието, което ми гласувахте“, заявява Сираков.

          Той благодари на футболистите, треньорския щаб, администрацията и феновете за подкрепата и професионализма:

          „Горд съм, че вървим заедно по трудния път. Победата във Варна беше само началото на следващия етап, в който ще трябва да надградим постигнатото.“

