      петък, 24.10.25
          Ситуацията в Пирин Благоевград става критична

          "След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс" - заявиха собствениците

          Снимка: www.facebook.com/OfkPirinEoodBlagoevgrad
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Финансовото положение в един от най-славните български клубове Пирин Благоевград става все по-сериозно. Преди минути стана ясно, че мажоритарните собственици на Пирин Благоевград – Георги Спасов и Милен Стефанов прекратяват паричната издръжка на отбора.

          Цялото съобщение гласи:

          „ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

          на мажоритарните собственици

          на ПФК „Пирин 22“ АД – Благоевград

          В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба.

          Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс.

          Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

          Акциите, които притежаваме в дружеството, ще бъдат официално предложени на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. Решението относно евентуалното приемане и по-нататъшното управление на тези акции ще бъде изцяло в ръцете на Община Благоевград – Кмета и Общинския съвет.

          Уведомяваме също, че при наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, сме готови да предоставим нашите дялове с моментален ефект. В случай че общината реши да приеме акциите, или бъде намерен нов инвеститор, ПФК „Пирин 22“ АД ще бъде предаден без каквито и да е задължения.

          Нашето желание е процесът да бъде прозрачен, спокоен и в интерес единствено на бъдещето на Пирин – клуб с история, традиции и обществена значимост за целия регион.

          С уважение,

          Георги Спасов

          Милен Стефанов

          Мажоритарни собственици на

          ПФК „Пирин 22“ АД“

          1 коментар

          1. Викайте Бате Бойко да спасява с пари от държавния бюджет. И без това взе сума ти милиарди заеми. Ще плащаме. Колко му е.

