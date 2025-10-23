НА ЖИВО
          Софийският апелативен съд остави Никола Барбутов в ареста (ВИДЕО)

          Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава зад решетките. Софийският апелативен съд отмени решението на Софийския градски съд, който по-рано му бе наложил домашен арест, и постанови, че той трябва да остане в ареста.

          Причината – реална опасност Барбутов да извърши друго престъпление или да повлияе на разследването, става ясно от мотивите на съда.

          „Обоснованото подозрение не само не е разколебано, но се подкрепя и от новосъбрани доказателства“, посочиха магистратите.

          Съдът се е позовал на техническа експертиза, изготвена по искане на прокуратурата и пристигнала на 22 октомври. Любопитното е, че държавното обвинение не се позова на този документ по време на пледоариите си, но съдът все пак го взел предвид при формиране на решението си.

          Въпреки това, експертизата все още не е окончателно завършена.

          Магистратите посочиха, че разговори между Барбутов и други обвиняеми показват, че ако бъде освободен, той няма да извърши ново престъпление, но може да повлияе на свидетели и на хода на делото.

          Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Преди месец Апелативният съд освободи неговия съветник Петър Рафаилов срещу парична гаранция.

          Решението за задържането на Барбутов е окончателно и не подлежи на обжалване.

