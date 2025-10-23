СОС актуализира бюджета на общината, вижте за какви проекти

Столичният общински съвет (СОС) прие предложената от кмета Васил Терзиев актуализация на бюджета на София за 2025 г.

Решението беше прието с 42 гласа „за“, 8 „против“ и 4 „въздържал се“.

40 млн. лв. ще бъдат „спасени“ от Капиталовата програма

С актуализацията Столичната община ще успее да освободи близо 40 млн. лв. от Капиталовата програма, които иначе биха останал неизползвани до края на годината поради забавени или спрени проекти.

Общинските съветници подкрепиха и допълнение, предложено от „Спаси София“, за доизграждането на паркинга при метростанция „Сливница“.

Образование и детски заведения – приоритет №1

Значителна част от средствата ще бъдат насочени към ускоряване на строителството и разширяването на 28 детски градини и 11 училища.

Това е част от визията „Пътят към нула“ – нито едно дете без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение.

Ключови ВиК проекти за сигурно водоснабдяване

Актуализацията предвижда финансиране за седем важни ВиК проекта, включително изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и „Искър“ чрез Малобучинския водопровод.

Тази връзка е определена като стратегически проект за гарантиране на водната сигурност на София и превенция срещу бъдещи водни режими.

Здравеопазване и инфраструктура

Средствата ще бъдат използвани и за неотложен ремонт в Първа градска болница, за да се осигурят по-добри условия за лечение и безопасност на пациентите.

Планирано е и финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата, като целта е да се осигури добра зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

Култура и туризъм

В културната сфера се предвиждат довършителни дейности на минералната баня в „Овча купел“ и ремонт на Театър „София“, които ще допринесат за опазването на уникалното културно и природно наследство на столицата.

Част от бюджета ще бъде насочена и към развитието на София като туристическа дестинация – средствата от увеличения туристически данък ще финансират културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, изграждащи устойчив и разпознаваем облик на града.