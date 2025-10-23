НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          СОС актуализира бюджета на общината, вижте за какви проекти

          0
          12
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Столичният общински съвет (СОС) прие предложената от кмета Васил Терзиев актуализация на бюджета на София за 2025 г.
          Решението беше прието с 42 гласа „за“, 8 „против“ и 4 „въздържал се“.

          - Реклама -

          40 млн. лв. ще бъдат „спасени“ от Капиталовата програма

          С актуализацията Столичната община ще успее да освободи близо 40 млн. лв. от Капиталовата програма, които иначе биха останал неизползвани до края на годината поради забавени или спрени проекти.

          Общинските съветници подкрепиха и допълнение, предложено от „Спаси София“, за доизграждането на паркинга при метростанция „Сливница“.

          Образование и детски заведения – приоритет №1

          Значителна част от средствата ще бъдат насочени към ускоряване на строителството и разширяването на 28 детски градини и 11 училища.
          Това е част от визията „Пътят към нула“ – нито едно дете без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение.

          СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г. СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г.

          Ключови ВиК проекти за сигурно водоснабдяване

          Актуализацията предвижда финансиране за седем важни ВиК проекта, включително изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и „Искър“ чрез Малобучинския водопровод.
          Тази връзка е определена като стратегически проект за гарантиране на водната сигурност на София и превенция срещу бъдещи водни режими.

          Здравеопазване и инфраструктура

          Средствата ще бъдат използвани и за неотложен ремонт в Първа градска болница, за да се осигурят по-добри условия за лечение и безопасност на пациентите.

          Планирано е и финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата, като целта е да се осигури добра зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

          Култура и туризъм

          В културната сфера се предвиждат довършителни дейности на минералната баня в „Овча купел“ и ремонт на Театър „София“, които ще допринесат за опазването на уникалното културно и природно наследство на столицата.

          Част от бюджета ще бъде насочена и към развитието на София като туристическа дестинация – средствата от увеличения туристически данък ще финансират културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, изграждащи устойчив и разпознаваем облик на града.

          Христо Копаранов: Пет лева за паркиране на час в София не е много Христо Копаранов: Пет лева за паркиране на час в София не е много

          Столичният общински съвет (СОС) прие предложената от кмета Васил Терзиев актуализация на бюджета на София за 2025 г.
          Решението беше прието с 42 гласа „за“, 8 „против“ и 4 „въздържал се“.

          - Реклама -

          40 млн. лв. ще бъдат „спасени“ от Капиталовата програма

          С актуализацията Столичната община ще успее да освободи близо 40 млн. лв. от Капиталовата програма, които иначе биха останал неизползвани до края на годината поради забавени или спрени проекти.

          Общинските съветници подкрепиха и допълнение, предложено от „Спаси София“, за доизграждането на паркинга при метростанция „Сливница“.

          Образование и детски заведения – приоритет №1

          Значителна част от средствата ще бъдат насочени към ускоряване на строителството и разширяването на 28 детски градини и 11 училища.
          Това е част от визията „Пътят към нула“ – нито едно дете без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение.

          СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г. СОС ще изслуша кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета на София за 2025 г.

          Ключови ВиК проекти за сигурно водоснабдяване

          Актуализацията предвижда финансиране за седем важни ВиК проекта, включително изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и „Искър“ чрез Малобучинския водопровод.
          Тази връзка е определена като стратегически проект за гарантиране на водната сигурност на София и превенция срещу бъдещи водни режими.

          Здравеопазване и инфраструктура

          Средствата ще бъдат използвани и за неотложен ремонт в Първа градска болница, за да се осигурят по-добри условия за лечение и безопасност на пациентите.

          Планирано е и финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата, като целта е да се осигури добра зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

          Култура и туризъм

          В културната сфера се предвиждат довършителни дейности на минералната баня в „Овча купел“ и ремонт на Театър „София“, които ще допринесат за опазването на уникалното културно и природно наследство на столицата.

          Част от бюджета ще бъде насочена и към развитието на София като туристическа дестинация – средствата от увеличения туристически данък ще финансират културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, изграждащи устойчив и разпознаваем облик на града.

          Христо Копаранов: Пет лева за паркиране на час в София не е много Христо Копаранов: Пет лева за паркиране на час в София не е много

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Росен Желязков от Брюксел: Санкциите на САЩ няма да засегнат производството и доставката на горива

          Дамяна Караджова -
          Голяма част от акцентите на заседанието на Европейския съвет в Брюксел са били посветени на новите американски санкции срещу Русия, обявени от Доналд Тръмп.
          Политика

          Непотвърдено: Сменят Киселова навръх Никулден?

          Никола Павлов -
          Ротация на председателя на Народното събрание изглежда все по-вероятна, след като депутатът от „Възраждане“ Петър Петров намекна, че смяната може да стане на 6...
          Общество

          Евакуация минути след отварянето: Учение стресна посетителите на столичен мол

          Дамяна Караджова -
          Минутите след отварянето на столичния мол „Парк Център“ се превърнаха в неочаквано изпитание за посетителите и служителите.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions