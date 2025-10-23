НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Спортинг обърна десет от Марсилия

          С успеха португалския гранд събра 6 точки и заема 12-о място във временното класиране

          0
          7
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Спортинг Лисабон победи Марсилия с 2:1 у дома в мач от третия кръг на Шампионска лига. „Фокейците“ поведоха в 14-ата минута с гол на Игор Пайшао. Гостите останаха с човек по-малко в добавеното време на първата част, след като Емерсон беше изгонен. В 69-ата минута Джени Катамо изравни, а победният гол за „лъвовете“ вкара Алисон Сантош в 86-ата минута. 

          - Реклама -

          С успеха португалския гранд събра 6 точки и заема 12-о място във временното класиране. Марсилия е на 18-а позиция с три точки. 

          Марсилия поведе в 14-ата минута, когато Пиер-Емерик Обамеянг подаде към Игор Пайшао, а бразилецът с удар от границата на наказателното поле вкара за 1:0. 

          В добавеното време на първата част Емерсон получи втори жълт картон и остави своя отбор с човек по-малко. 

          Спортинг успя да се възползва от това и стигна до обрат през втората част. Джени Катамо се разписа в 69-ата минута след подаване на Педро Гонсалвеш. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след намесата на ВАР се оказа, че попадението е редовно.

          В 86-ата минута Алисон Сантош получи от Фотис Йоанидис и с хубав удар донесе победата на своя отбор. 

          Спортинг Лисабон победи Марсилия с 2:1 у дома в мач от третия кръг на Шампионска лига. „Фокейците“ поведоха в 14-ата минута с гол на Игор Пайшао. Гостите останаха с човек по-малко в добавеното време на първата част, след като Емерсон беше изгонен. В 69-ата минута Джени Катамо изравни, а победният гол за „лъвовете“ вкара Алисон Сантош в 86-ата минута. 

          - Реклама -

          С успеха португалския гранд събра 6 точки и заема 12-о място във временното класиране. Марсилия е на 18-а позиция с три точки. 

          Марсилия поведе в 14-ата минута, когато Пиер-Емерик Обамеянг подаде към Игор Пайшао, а бразилецът с удар от границата на наказателното поле вкара за 1:0. 

          В добавеното време на първата част Емерсон получи втори жълт картон и остави своя отбор с човек по-малко. 

          Спортинг успя да се възползва от това и стигна до обрат през втората част. Джени Катамо се разписа в 69-ата минута след подаване на Педро Гонсалвеш. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след намесата на ВАР се оказа, че попадението е редовно.

          В 86-ата минута Алисон Сантош получи от Фотис Йоанидис и с хубав удар донесе победата на своя отбор. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

          Станимир Бакалов -
          Отборът на Челси води срещу тима на Аякс с 5:1 в среща от 3-тия кръг в основната схема на Шампионската лига. "Сините" получиха страхотен подарък...
          Спорт

          Белингам измъкна победата за Реал Мадрид срещу Ювентус,

          Станимир Бакалов -
          Джуд Белингам вкара единствения гол, с който донесе победата за Реал Мадрид с 1:0 срещу Ювентус в мач от третия кръг на Шампионска лига....
          Спорт

          Ливърпул сложи край на лошата си серия с бой над Айнтрахт

          Станимир Бакалов -
          Ливърпул сложи край на лошата си серия от четири поредни загуби във всички турнири с обрат и победа с 5:1 над Айнтрахт като гост...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions