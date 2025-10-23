Спортинг обърна десет от Марсилия

Спортинг Лисабон победи Марсилия с 2:1 у дома в мач от третия кръг на Шампионска лига. „Фокейците“ поведоха в 14-ата минута с гол на Игор Пайшао. Гостите останаха с човек по-малко в добавеното време на първата част, след като Емерсон беше изгонен. В 69-ата минута Джени Катамо изравни, а победният гол за „лъвовете“ вкара Алисон Сантош в 86-ата минута.

С успеха португалския гранд събра 6 точки и заема 12-о място във временното класиране. Марсилия е на 18-а позиция с три точки.

Марсилия поведе в 14-ата минута, когато Пиер-Емерик Обамеянг подаде към Игор Пайшао, а бразилецът с удар от границата на наказателното поле вкара за 1:0.

В добавеното време на първата част Емерсон получи втори жълт картон и остави своя отбор с човек по-малко.

Спортинг успя да се възползва от това и стигна до обрат през втората част. Джени Катамо се разписа в 69-ата минута след подаване на Педро Гонсалвеш. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след намесата на ВАР се оказа, че попадението е редовно.

В 86-ата минута Алисон Сантош получи от Фотис Йоанидис и с хубав удар донесе победата на своя отбор.