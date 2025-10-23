НА ЖИВО
          България

          Столично кръстовище се превърна в скоростна отсечка

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Жители на София сигнализират за опасно кръстовище в столицата. Преди няколко дни пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил, докато преминавал на червен светофар на кръстовището на бул. „Тодор Каблешков“. По думите на местните, участъкът често се превръща в скоростна отсечка.

          „Имаме нужда от обезопасяване на района. Необходими са светофари, а островите между отсечките също представляват опасност. Ако бяха поставени изкуствени неравности, вероятно нямаше да се стигне до поредната катастрофа с жертва преди дни,“

          заяви в ефира на „Здравей, България“ г-жа Георгиева.
          От Столичната община посочиха пред NOVA, че светофарите ще бъдат пуснати в следващите дни.

          От Столичната община посочиха пред NOVA, че светофарите ще бъдат пуснати в следващите дни.

