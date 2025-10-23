Столично кръстовище се превърна в скоростна отсечка

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище в столицата. Преди няколко дни пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил, докато преминавал на червен светофар на кръстовището на бул. „Тодор Каблешков“. По думите на местните, участъкът често се превръща в скоростна отсечка.

„Имаме нужда от обезопасяване на района. Необходими са светофари, а островите между отсечките също представляват опасност. Ако бяха поставени изкуствени неравности, вероятно нямаше да се стигне до поредната катастрофа с жертва преди дни,“ заяви в ефира на „Здравей, България“ г-жа Георгиева.

От Столичната община посочиха пред NOVA, че светофарите ще бъдат пуснати в следващите дни.