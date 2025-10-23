Терзиев представи план за стабилизиране на сметосъбирането в София

Кметът на София Васил Терзиев представи пред Столичния общински съвет план за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в столицата.

От „Московска“ 33 уточняват, че документът обхваща както овладяването на кризисната ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“, така и по-дългосрочните реформи в системата за управление на отпадъците.

Ситуацията по райони

В район „Красно село“ в момента работи един голям сметосъбиращ камион, подпомаган от три малки камиончета (ИБТ) за труднодостъпни улици и един камион от район „Слатина“. Освен това екип на ОП „Паркове и градини“ събира едрогабаритни отпадъци в района.

В „Люлин“ са мобилизирани четири големи камиона по основните маршрути, един камион на „Паркове и градини“ за едри отпадъци, както и още един камион, който разнася 4-кубикови контейнери. На ул. „Житница“ продължава работа товарач с щипка, подпомаган от мултилифт за бързо извозване, а на място са поставени и три нови контейнера за облекчаване на натоварването.

Основните акценти от плана на Терзиев

► По-гъвкаво и устойчиво управление на договорите

Терзиев подчерта, че ще се прекъсне практиката няколко договора за сметосъбиране да изтичат едновременно.

„Това ще позволи по-гъвкаво управление, ще намали риска от административен вакуум и ще гарантира, че услугата към гражданите няма да бъде прекъсвана“, заяви кметът.

► Прозрачност при обществените поръчки

Комисията по обществената поръчка е на финален етап от изготвянето на доклада си, който ще бъде представен идната седмица. Работата ѝ се основава на четири принципа: равнопоставеност, широка конкуренция, пропорционалност и пълна публичност.

► Организация и ресурс за кризисните райони

В момента налични са 10 сметосъбиращи камиона , а до края на седмицата ще бъдат добавени още 3 за безвъзмездно ползване;

, а за безвъзмездно ползване; Назначени са 4 шофьора и 4 работници , а до понеделник се очакват още 15 служители ;

, а се очакват още ; Проведени са 25 интервюта с кандидати , които ще започнат работа в следващите седмици;

, които ще започнат работа в следващите седмици; В момента 80% от графика е покрит, а до края на следващата седмица се очаква пълна оперативна готовност (100%).

► Зона Шеста – нова отговорност за „Софекострой“ ЕАД

Общината възнамерява да възложи дейностите по чистота в зона шеста на общинското дружество „Софекострой“ ЕАД. Кметът настоява ръководството му да представи ясен план за действие, бизнес план и конкретни срокове за изпълнение.

► Подсилване на капацитета на СПТО

Васил Терзиев акцентира върху необходимостта Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) да бъде укрепено кадрово и технически.

Администрацията вече е внесла предложение за увеличаване на щатните бройки, което очаква разглеждане в ресорната комисия на СОС.

Столична община напомня, че през 2025 г. СПТО е постигнало рекордни резултати – над 90 000 тона RDF гориво и почти двойно увеличение на приходите от рециклируеми материали спрямо 2024 г.