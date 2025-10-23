Терзиев представи план за стабилизиране на сметосъбирането в София

Кметът на София Васил Терзиев представи пред Столичния общински съвет план за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в столицата.
От „Московска“ 33 уточняват, че документът обхваща както овладяването на кризисната ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“, така и по-дългосрочните реформи в системата за управление на отпадъците.
Ситуацията по райони
В район „Красно село“ в момента работи един голям сметосъбиращ камион, подпомаган от три малки камиончета (ИБТ) за труднодостъпни улици и един камион от район „Слатина“. Освен това екип на ОП „Паркове и градини“ събира едрогабаритни отпадъци в района.
В „Люлин“ са мобилизирани четири големи камиона по основните маршрути, един камион на „Паркове и градини“ за едри отпадъци, както и още един камион, който разнася 4-кубикови контейнери. На ул. „Житница“ продължава работа товарач с щипка, подпомаган от мултилифт за бързо извозване, а на място са поставени и три нови контейнера за облекчаване на натоварването.
Основните акценти от плана на Терзиев
► По-гъвкаво и устойчиво управление на договорите
Терзиев подчерта, че ще се прекъсне практиката няколко договора за сметосъбиране да изтичат едновременно.
► Прозрачност при обществените поръчки
Комисията по обществената поръчка е на финален етап от изготвянето на доклада си, който ще бъде представен идната седмица. Работата ѝ се основава на четири принципа: равнопоставеност, широка конкуренция, пропорционалност и пълна публичност.
► Организация и ресурс за кризисните райони
- В момента налични са 10 сметосъбиращи камиона, а до края на седмицата ще бъдат добавени още 3 за безвъзмездно ползване;
- Назначени са 4 шофьора и 4 работници, а до понеделник се очакват още 15 служители;
- Проведени са 25 интервюта с кандидати, които ще започнат работа в следващите седмици;
- В момента 80% от графика е покрит, а до края на следващата седмица се очаква пълна оперативна готовност (100%).
► Зона Шеста – нова отговорност за „Софекострой“ ЕАД
Общината възнамерява да възложи дейностите по чистота в зона шеста на общинското дружество „Софекострой“ ЕАД. Кметът настоява ръководството му да представи ясен план за действие, бизнес план и конкретни срокове за изпълнение.
► Подсилване на капацитета на СПТО
Васил Терзиев акцентира върху необходимостта Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) да бъде укрепено кадрово и технически.
Администрацията вече е внесла предложение за увеличаване на щатните бройки, което очаква разглеждане в ресорната комисия на СОС.
Столична община напомня, че през 2025 г. СПТО е постигнало рекордни резултати – над 90 000 тона RDF гориво и почти двойно увеличение на приходите от рециклируеми материали спрямо 2024 г.
Терзиев,ако поне една част проработи и свие сармите на мафиотите,свалящи кожата на софиянци,а и цяла България ще влезе в ИСТОРИЯТА като И.Иванов!
ВАСКО УХОТО НЕМОЖАЧ, НЕМОЖАЧ!!!