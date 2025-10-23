Tesla отчете спад на печалбите въпреки ръст на приходите

Tesla обяви, че печалбата ѝ за третото тримесечие е спаднала с 37% спрямо миналата година, въпреки увеличението на приходите, съобщи АФП.

- Реклама -

Компанията на Илон Мъск е реализирала печалба от 1,4 млрд. долара, като основните причини за спада са въведените мита, по-високите разходи за преструктуриране и намалените приходи от регулаторни кредити.

„Въпреки стабилния ръст на продажбите, разходите за развитие и митническите такси оказаха сериозен натиск върху маржовете на печалбата,“ посочиха от компанията.

Общите приходи на Tesla са нараснали с 12% до 28,1 млрд. долара, докато оперативните разходи са се увеличили с 50% до 3,4 млрд. долара, основно за научноизследователска и развойна дейност.

Продажбите в САЩ са получили краткосрочен стимул благодарение на изтичането на федералния данъчен кредит на 30 септември, както и на пускането на два нови „стандартни“ модела в началото на октомври.

Анализаторите обаче предупреждават, че устойчивият растеж на търсенето може да бъде ограничен, докато не се появи нов модел, очакван през първото тримесечие на 2026 г.

Tesla продължава да инвестира сериозно в автономни технологии, роботика и изкуствен интелект, които според анализатора Дан Айвс могат да увеличат пазарната стойност на компанията с 1 трилион долара в дългосрочен план.

На 6 ноември предстои годишното събрание на акционерите, на което ще бъде обсъден и нов компенсационен пакет за Илон Мъск, който може да достигне 1 трилион долара, ако компанията постигне ключовите си финансови и технологични цели.