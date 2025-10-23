Тежък инцидент: Войник пострада при скок с парашут

При изпълнение на планирани парашутни скокове днес, 23 октомври, е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции, съобщиха от Министерството на отбраната.

Пострадалият – младши сержант М.М. – е бил незабавно транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното му състояние.

От ведомството уточняват, че близките на военнослужещия са уведомени за инцидента. Не се съобщава къде се е случил инцидентът.