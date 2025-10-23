НА ЖИВО
          То Лам на официално посещение у нас: България и Виетнам по пътя към стратегическо партньорство

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Генералният секретар на Комунистическата партия на Виетнам То Лам пристигна на официално посещение в България по покана на президента Румен Радев. Визитата се провежда в рамките на 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете държави.

          България и Виетнам задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната

          Посещението на виетнамския лидер е част от неговата европейска обиколка, насочена към засилване на политическите и икономическите връзки на Виетнам с партньорите от ЕС.

          В рамките на визитата се очаква подписването на Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Виетнам — стъпка, която ще постави основата за по-дълбоко сътрудничество в сферите на търговията, инвестициите, образованието и културата.

          В дипломатическите среди визитата се определя като знакова – символ на възраждането на традиционно добрите отношения между София и Ханой.

          България и Виетнам задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната

