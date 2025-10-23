НА ЖИВО
          Тръмп: Фейк е новината за премахване на ограниченията върху далекобойните оръжия за Украйна

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече фейк статията на The Wall Street Journal за това, че САЩ са разрешили на Украйна да използва далекобойни западни ракети срещу Русия, написа американският държавен глава в Truth Social.

           „Историята на The Wall Street Journal за това, че САЩ са упълномощили Украйна да използва далекобойни ракети, за да нанася удари дълбоко в Русия, е ФАЛШИВА НОВИНА! САЩ нямат нищо общо с тези ракети – откъдето и да идват и каквото и да прави Украйна с тях!“

          По-рано The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на Доналд Тръмп е премахнала ключово ограничение върху използването от Украйна на определени далекобойни ракети, предоставени от западните съюзници, което позволява на Киев да разшири атаките си срещу цели в Русия.

