Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява тежките санкции, наложени на двете най-големи руски петролни компании, да бъдат временно мярка и да отпаднат, когато бъде постигнат напредък в мирните преговори за Украйна, съобщи АФП.
Американският президент подчерта, че целта на санкциите не е наказателна, а дипломатическа – да подтикнат Русия към реален напредък в преговорите за прекратяване на войната.
Вашингтон наложи ограничения върху „Роснефт“ и „Лукойл“, след като Белият дом обяви, че Путин не е бил „честен и открит“ по време на последните дипломатически опити за постигане на примирие.
Тръмп, който многократно е заявявал, че „войната трябва да приключи бързо“, подчерта, че вратата за диалог остава отворена и че ще продължи да търси „реалистично и справедливо решение“.
Санкциите на САЩ – най-накрая в сила!
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ налага санкции на двете най-големи руZки петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“. Курсът на рублата ще пада и пропада.