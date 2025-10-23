НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          Тръмп: Надявам се санкциите срещу руските петролни компании скоро да бъдат вдигнати

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява тежките санкции, наложени на двете най-големи руски петролни компании, да бъдат временно мярка и да отпаднат, когато бъде постигнат напредък в мирните преговори за Украйна, съобщи АФП.

          „Това са изключително тежки санкции… И се надяваме, че няма да останат дълго в сила. Надяваме се, че войната ще бъде разрешена,“ каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, седейки до генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

          Американският президент подчерта, че целта на санкциите не е наказателна, а дипломатическа – да подтикнат Русия към реален напредък в преговорите за прекратяване на войната.

          „Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, но после те не водят до нищо,“ посочи Тръмп, визирайки руския президент Владимир Путин.

          Вашингтон наложи ограничения върху „Роснефт“ и „Лукойл“, след като Белият дом обяви, че Путин не е бил „честен и открит“ по време на последните дипломатически опити за постигане на примирие.

          Тръмп, който многократно е заявявал, че „войната трябва да приключи бързо“, подчерта, че вратата за диалог остава отворена и че ще продължи да търси „реалистично и справедливо решение“.

