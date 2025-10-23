НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп наложи тежки санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мащабни санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, след като стигна до заключението, че Владимир Путин не е бил „честен и открит“ по време на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщи АФП.

          Новите санкции идват ден след като планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща беше отменена, поради „липса на напредък“ в дипломатическите усилия.

          „Предвид отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл,“ заяви финансовият министър Скот Бесент.

          Според него това е една от най-големите санкции, налагани досега срещу Руската федерация, като целта е да се ограничи достъпът на Москва до валутни приходи от енергийния сектор.

          „Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни мерки, ако е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп за прекратяване на войната,“ добави Бесент.

          Американският президент в продължение на месеци се въздържаше от нови санкции, надявайки се, че ще успее чрез лична дипломация да убеди Путин да постигне мирно споразумение.
          Но търпението му очевидно е изчерпано — само шест дни след телефонния му разговор с руския лидер на 16 октомври, Вашингтон предприе решителни действия.

          „Президентът Путин не се яви на масата за преговори честно и открито, както се надявахме,“ подчерта Бесент в интервю за Fox Business.

          Той припомни, че при срещата на двамата лидери в Аляска през август Тръмп е дал да се разбере, че няма да продължи диалога, ако Москва не прояви реална воля за мир.

          „Имаше задкулисни разговори, но вярвам, че президентът е разочарован от това, къде се намираме в тези преговори,“ допълни финансовият министър.

          Според анализатори, санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ ще окажат значителен натиск върху руския петролен сектор, като могат да ограничат възможностите на Кремъл да финансира военните си операции и да влошат икономическата ситуация в страната.

          - Реклама -

