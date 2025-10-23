Тръмп наложи тежки санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мащабни санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, след като стигна до заключението, че Владимир Путин не е бил „честен и открит“ по време на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщи АФП.
Новите санкции идват ден след като планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща беше отменена, поради „липса на напредък“ в дипломатическите усилия.
Според него това е една от най-големите санкции, налагани досега срещу Руската федерация, като целта е да се ограничи достъпът на Москва до валутни приходи от енергийния сектор.
Американският президент в продължение на месеци се въздържаше от нови санкции, надявайки се, че ще успее чрез лична дипломация да убеди Путин да постигне мирно споразумение. Но търпението му очевидно е изчерпано — само шест дни след телефонния му разговор с руския лидер на 16 октомври, Вашингтон предприе решителни действия.
Той припомни, че при срещата на двамата лидери в Аляска през август Тръмп е дал да се разбере, че няма да продължи диалога, ако Москва не прояви реална воля за мир.
Според анализатори, санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ ще окажат значителен натиск върху руския петролен сектор, като могат да ограничат възможностите на Кремъл да финансира военните си операции и да влошат икономическата ситуация в страната.
