Тръмп събаря Източното крило на Белия дом, за да изгради нова бална зала за 300 млн. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че емблематичното Източно крило на Белия дом ще бъде изцяло съборено, за да бъде построена нова бална зала на стойност 300 милиона долара, предаде АФП.

„Истинското събаряне е по-добро от частичното," заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, като уточни, че решението е взето след консултации с архитекти.

Президентът бе запитан за строителните дейности по време на събитие с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след като снимка показа багер, който разрушава фасадата на Източното крило, оставяйки след себе си купчини развалини.

Източното крило традиционно приютява офисите на първите дами на САЩ, докато президентът работи в Западното крило, а семейството му живее в основната резиденция.

„Ще изградим нещо наистина велико – бална зала от световна класа,“ каза Тръмп.

Новото помещение ще бъде с площ от 90 000 квадратни фута (над 8 300 кв. метра) и капацитет за 1 000 души, предназначено за официални вечери и големи държавни събития, които досега често се провеждаха в шатра на южната морава.

Оценката за проекта е нараснала от първоначалните 250 млн. долара до 300 млн., по данни на Белия дом.

Въпреки уверенията на президента, че Източното крило е „напълно отделно“ от основната сграда, то всъщност е физически свързано с Белия дом чрез покрит колонаден коридор.

Реконструкцията вече предизвика вълна от критики заради липса на прозрачност и обществено обсъждане.

„Силно се притесняваме, че масивността и височината на новата конструкция ще засенчат самия Белия дом – и може трайно да наруши класическия баланс на архитектурата му,“ се посочва в писмо на Националния фонд за историческо опазване до администрацията на Тръмп.

Проектът се очаква да продължи поне две години, а Белият дом увери, че официалните функции няма да бъдат прекъсвани по време на строителството.