Тръмп ще говори за прекратяване на войната в Украйна със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин.

- Реклама -

„Ще говоря с него за това как можем да сложим край на войната с Русия и Украйна, независимо дали става въпрос за петрол, енергия или каквото и да е друго. И мисля, че той ще бъде много отзивчив“, цитира думите му CNN.

Тръмп също така заяви, че вярва, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.

„Мисля, че той би могъл да има голямо влияние върху Путин. Мисля, че би могъл да има голямо влияние върху много хора. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма държава. Да. Мисля, че би могъл да има голямо влияние и със сигурност ще говорим за Русия и Украйна“, заяви президентът на САЩ.

Той също така отбеляза, че се надява да сключи важни сделки с Китай, включително за редкоземни метали и „може би дори за ядрената програма“.

Припомняме, че по-рано беше съобщено, че Тръмп може да се срещне със Си Дзинпин по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 31 октомври и 1 ноември.