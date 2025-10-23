НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп ще говори за прекратяване на войната в Украйна със Си Дзинпин

          0
          77
          Си Дзинпин и Доналд Тръмп
          Си Дзинпин и Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин.

          - Реклама -

          „Ще говоря с него за това как можем да сложим край на войната с Русия и Украйна, независимо дали става въпрос за петрол, енергия или каквото и да е друго. И мисля, че той ще бъде много отзивчив“, цитира думите му CNN.

          Тръмп също така заяви, че вярва, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.

          „Мисля, че той би могъл да има голямо влияние върху Путин. Мисля, че би могъл да има голямо влияние върху много хора. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма държава. Да. Мисля, че би могъл да има голямо влияние и със сигурност ще говорим за Русия и Украйна“, заяви президентът на САЩ.

          Той също така отбеляза, че се надява да сключи важни сделки с Китай, включително за редкоземни метали и „може би дори за ядрената програма“.

          Припомняме, че по-рано беше съобщено, че Тръмп може да се срещне със Си Дзинпин по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 31 октомври и 1 ноември.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин.

          - Реклама -

          „Ще говоря с него за това как можем да сложим край на войната с Русия и Украйна, независимо дали става въпрос за петрол, енергия или каквото и да е друго. И мисля, че той ще бъде много отзивчив“, цитира думите му CNN.

          Тръмп също така заяви, че вярва, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.

          „Мисля, че той би могъл да има голямо влияние върху Путин. Мисля, че би могъл да има голямо влияние върху много хора. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма държава. Да. Мисля, че би могъл да има голямо влияние и със сигурност ще говорим за Русия и Украйна“, заяви президентът на САЩ.

          Той също така отбеляза, че се надява да сключи важни сделки с Китай, включително за редкоземни метали и „може би дори за ядрената програма“.

          Припомняме, че по-рано беше съобщено, че Тръмп може да се срещне със Си Дзинпин по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 31 октомври и 1 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Руснаците унищожиха склад на ВСУ на Карантинния остров в Херсон

          Иван Христов -
          Артилеристи от 18-та общовойскова армия на руската група войски „Днепър“ са унищожили склад на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Карантинния остров в Херсон,...
          Война

          Тръмп: Фейк е новината за премахване на ограниченията върху далекобойните оръжия за Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече фейк статията на The Wall Street Journal за това, че САЩ са разрешили на Украйна да използва далекобойни...
          Война

          Марко Рубио: САЩ още искат среща с Русия след санкциите

          Иван Христов -
          САЩ все още искат да се срещнат с Русия, въпреки че администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкции на две от най-големите руски петролни...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions