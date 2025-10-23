Тръмп: Си Цзинпин може да повлияе на Путин за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че китайският лидер Си Цзинпин има потенциала да изиграе важна роля за постигане на мир в Украйна, предаде АФП.

„Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин… Вижте, той е уважаван човек. Много силен лидер, много голяма страна. Да, мисля, че може да има голямо влияние. И разбира се, ще говорим за Русия и Украйна," заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Изявлението му идва дни преди предстоящата среща със Си Цзинпин в Южна Корея, където двамата лидери ще обсъдят редица геополитически теми, сред които и конфликта между Русия и Украйна.

Тръмп подчерта, че разчита както на диалога с китайския президент, така и на личния си контакт с Владимир Путин, за да бъде намерено мирно решение на продължаващата повече от три години война. Въпреки това, той не скри разочарованието си от липсата на напредък в разговорите с руския лидер.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, а после не водят до никъде,“ коментира американският президент.

Планираната среща между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Унгария в края на октомври, бе отменена на 21 октомври заради различия в позициите относно Украйна.

Администрацията във Вашингтон се стреми към дипломатическо решение на конфликта, като Тръмп продължава да търси баланс между натиск върху Москва и възможности за преговори. Въпреки това, опитите му да възстанови диалога с Путин засега не водят до конкретен резултат.

Американският лидер неколкократно е заявявал, че иска „край на убийствата и сделка“, но признава, че мирният процес остава блокиран от нежеланието на Кремъл да приеме компромисни условия.