НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Си Цзинпин може да повлияе на Путин за Украйна

          10
          81
          Снимка: CNN
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че китайският лидер Си Цзинпин има потенциала да изиграе важна роля за постигане на мир в Украйна, предаде АФП.

          „Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин… Вижте, той е уважаван човек. Много силен лидер, много голяма страна. Да, мисля, че може да има голямо влияние. И разбира се, ще говорим за Русия и Украйна,“ заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

          - Реклама -

          Изявлението му идва дни преди предстоящата среща със Си Цзинпин в Южна Корея, където двамата лидери ще обсъдят редица геополитически теми, сред които и конфликта между Русия и Украйна.

          Тръмп подчерта, че разчита както на диалога с китайския президент, така и на личния си контакт с Владимир Путин, за да бъде намерено мирно решение на продължаващата повече от три години война. Въпреки това, той не скри разочарованието си от липсата на напредък в разговорите с руския лидер.

          „Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, а после не водят до никъде,“ коментира американският президент.

          Планираната среща между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Унгария в края на октомври, бе отменена на 21 октомври заради различия в позициите относно Украйна.

          Администрацията във Вашингтон се стреми към дипломатическо решение на конфликта, като Тръмп продължава да търси баланс между натиск върху Москва и възможности за преговори. Въпреки това, опитите му да възстанови диалога с Путин засега не водят до конкретен резултат.

          Американският лидер неколкократно е заявявал, че иска „край на убийствата и сделка“, но признава, че мирният процес остава блокиран от нежеланието на Кремъл да приеме компромисни условия.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че китайският лидер Си Цзинпин има потенциала да изиграе важна роля за постигане на мир в Украйна, предаде АФП.

          „Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин… Вижте, той е уважаван човек. Много силен лидер, много голяма страна. Да, мисля, че може да има голямо влияние. И разбира се, ще говорим за Русия и Украйна,“ заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

          - Реклама -

          Изявлението му идва дни преди предстоящата среща със Си Цзинпин в Южна Корея, където двамата лидери ще обсъдят редица геополитически теми, сред които и конфликта между Русия и Украйна.

          Тръмп подчерта, че разчита както на диалога с китайския президент, така и на личния си контакт с Владимир Путин, за да бъде намерено мирно решение на продължаващата повече от три години война. Въпреки това, той не скри разочарованието си от липсата на напредък в разговорите с руския лидер.

          „Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, а после не водят до никъде,“ коментира американският президент.

          Планираната среща между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Унгария в края на октомври, бе отменена на 21 октомври заради различия в позициите относно Украйна.

          Администрацията във Вашингтон се стреми към дипломатическо решение на конфликта, като Тръмп продължава да търси баланс между натиск върху Москва и възможности за преговори. Въпреки това, опитите му да възстанови диалога с Путин засега не водят до конкретен резултат.

          Американският лидер неколкократно е заявявал, че иска „край на убийствата и сделка“, но признава, че мирният процес остава блокиран от нежеланието на Кремъл да приеме компромисни условия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НАТО за Тръмп: „Той е истински миротворец, санкциите срещу Русия ще помогнат за прекратяване на войната“

          Пламена Ганева -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще окажат реално влияние върху хода на украинския конфликт и...
          Social

          Английски съдия: млади българи се вербуват от наркобанди в Обединенето кралство

          Дамяна Караджова -
          Британски съдия отправи предупреждение, че млади българи все по-често стават жертви на престъпни мрежи, които ги вербуват за разпространение на наркотици.
          Крими

          Обир като от филм: как четирима крадци превзеха Лувъра за 10 минути

          Дамяна Караджова -
          Сензационна кражба в Лувъра – един от най-охраняваните музеи на планетата – шокира Франция и света.

          10 КОМЕНТАРА

          3. Има ли някой, който още обръща внимание на приказките и действията на този шизофреник?

            • Petar Kitipov Ей, ма това путинифилите, много ги разбирате тези неща😜 Китаецът вече притежава Русия, пич… и не му е нужно разрешение… То китайци имаше, доста преди година на фронта в Украйна, ама нещо намаляха .. сега африканци идват с обещание за русокоси девойки, ако оцелеят 😜

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions