Тръмп: Си Цзинпин може да повлияе на Путин за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че китайският лидер Си Цзинпин има потенциала да изиграе важна роля за постигане на мир в Украйна, предаде АФП.
Изявлението му идва дни преди предстоящата среща със Си Цзинпин в Южна Корея, където двамата лидери ще обсъдят редица геополитически теми, сред които и конфликта между Русия и Украйна.
Тръмп подчерта, че разчита както на диалога с китайския президент, така и на личния си контакт с Владимир Путин, за да бъде намерено мирно решение на продължаващата повече от три години война. Въпреки това, той не скри разочарованието си от липсата на напредък в разговорите с руския лидер.
Планираната среща между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Унгария в края на октомври, бе отменена на 21 октомври заради различия в позициите относно Украйна.
Администрацията във Вашингтон се стреми към дипломатическо решение на конфликта, като Тръмп продължава да търси баланс между натиск върху Москва и възможности за преговори. Въпреки това, опитите му да възстанови диалога с Путин засега не водят до конкретен резултат.
Американският лидер неколкократно е заявявал, че иска „край на убийствата и сделка“, но признава, че мирният процес остава блокиран от нежеланието на Кремъл да приеме компромисни условия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че китайският лидер Си Цзинпин има потенциала да изиграе важна роля за постигане на мир в Украйна, предаде АФП.
Изявлението му идва дни преди предстоящата среща със Си Цзинпин в Южна Корея, където двамата лидери ще обсъдят редица геополитически теми, сред които и конфликта между Русия и Украйна.
Тръмп подчерта, че разчита както на диалога с китайския президент, така и на личния си контакт с Владимир Путин, за да бъде намерено мирно решение на продължаващата повече от три години война. Въпреки това, той не скри разочарованието си от липсата на напредък в разговорите с руския лидер.
Планираната среща между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Унгария в края на октомври, бе отменена на 21 октомври заради различия в позициите относно Украйна.
Администрацията във Вашингтон се стреми към дипломатическо решение на конфликта, като Тръмп продължава да търси баланс между натиск върху Москва и възможности за преговори. Въпреки това, опитите му да възстанови диалога с Путин засега не водят до конкретен резултат.
Американският лидер неколкократно е заявявал, че иска „край на убийствата и сделка“, но признава, че мирният процес остава блокиран от нежеланието на Кремъл да приеме компромисни условия.
Може ама няма 😂🤣😂
Търси под вола теле.
Има ли някой, който още обръща внимание на приказките и действията на този шизофреник?
Може. Ама Путин не разрешава да идва китаиска армия
Petar Kitipov Ей, ма това путинифилите, много ги разбирате тези неща😜 Китаецът вече притежава Русия, пич… и не му е нужно разрешение… То китайци имаше, доста преди година на фронта в Украйна, ама нещо намаляха .. сега африканци идват с обещание за русокоси девойки, ако оцелеят 😜
Malina Stocker, не се гласи – не си русокоса!
Petar Dimitrov Petrov но пък ти си! 😁
Petar Dimitrov Petrov Не си падам по африканци…
Може но не иска и няма да го направи .На Китай и Си така му изнася .
Може, може!