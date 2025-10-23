НА ЖИВО
          Тръмп удари Москва: САЩ санкционираха „Роснефт" и „Лукойл", срещата с Путин – отменена

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Съединените щати наложиха „огромни“ санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, в опит да окажат натиск върху Москва да прекрати войната срещу Украйна. Това са първите сериозни мерки на администрацията на Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари.

          „Сега е моментът да спрем убийствата и да постигнем незабавно прекратяване на огъня,“ заяви финансовият министър Скот Бесент, представяйки санкциите.

          „След отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, санкционираме двете компании, които поддържат военната машина на Кремъл.“

          Санкциите, наложени от Министерството на финансите на САЩ, поставят „Роснефт“ и „Лукойл“ в черния списък на Вашингтон, забранявайки търговия и финансови операции с тях на международните пазари. Двете компании заедно осъществяват близо половината от износа на руски петрол, което превръща решението в силен икономически удар по Москва.

          Политика

          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“

          Никола Павлов -
          „Да, България“ настоява за извънредно изслушване на министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и на представител на БНБ, във връзка със санкциите, които...
          Политика

          Парламентът гласува ветото на Радев за шефа на ДАНС

          Георги Петров -
          Депутатите решават дали президентът Радев ще продължи да назначава шефа на ДАНС. Народното събрание ще разгледа днес повторно промените в Закона за Държавна агенция „Национална...
          Политика

          НАТО за Тръмп: „Той е истински миротворец, санкциите срещу Русия ще помогнат за прекратяване на войната“

          Пламена Ганева -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще окажат реално влияние върху хода на украинския конфликт и...

