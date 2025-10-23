Тръмп удари Москва: САЩ санкционираха „Роснефт“ и „Лукойл“, срещата с Путин – отменена

Съединените щати наложиха „огромни“ санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, в опит да окажат натиск върху Москва да прекрати войната срещу Украйна. Това са първите сериозни мерки на администрацията на Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари.
Санкциите, наложени от Министерството на финансите на САЩ, поставят „Роснефт“ и „Лукойл“ в черния списък на Вашингтон, забранявайки търговия и финансови операции с тях на международните пазари. Двете компании заедно осъществяват близо половината от износа на руски петрол, което превръща решението в силен икономически удар по Москва.
