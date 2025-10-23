Трамвай тръгна сам без ватман и предизвика тежка катастрофа в Румъния (СНИМКА)

Необичаен и опасен инцидент в град Арад, Северозападна Румъния – трамвай потегли сам от депото, без ватман на борда, и удари друга мотриса и два автомобила. При сблъсъка шестима пътници са пострадали и са откарани в болница.
Инцидентът е станал в сряда следобед, а на място са изпратени екипи на полицията и транспортната компания, които изясняват причините за произшествието.
Според свидетелка на инцидента, ватманът се качил на покрива на мотрисата, за да поправи нещо по електрическата система, когато трамваят внезапно потеглил.
Друг очевидец обяснява, че в района имало електрическо прекъсване, а след възстановяването на тока возилото само се задвижило, изминавайки около 500 метра без ватман, преди да се удари.
Говорителят на Окръжната болница за спешна помощ в Арад уточни, че всички пострадали са в съзнание и стабилно състояние, като се подлагат на медицински прегледи.
От компанията за обществен транспорт в Арад са започнали вътрешно разследване, което трябва да установи техническото състояние на трамвая и точните обстоятелства около инцидента.
Un tramvai în Arad a pornit singur fără vatman, traversând orașul și lovind două mașini și un alt tramvai, rănind șapte persoane, inclusiv o familie cu un copil, incidentul generând o anchetă legală și internă. pic.twitter.com/3ra3PJWwF0— unumihai (@unumihaii) October 23, 2025
Пишете че е в Румъния.
И слагате снимката от катастрофата в София, чудно! 🤣🤣🤣