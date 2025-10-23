Трамвай тръгна сам без ватман и предизвика тежка катастрофа в Румъния (СНИМКА)

Необичаен и опасен инцидент в град Арад, Северозападна Румъния – трамвай потегли сам от депото, без ватман на борда, и удари друга мотриса и два автомобила. При сблъсъка шестима пътници са пострадали и са откарани в болница.

- Реклама -

Инцидентът е станал в сряда следобед, а на място са изпратени екипи на полицията и транспортната компания, които изясняват причините за произшествието.

„Трамваят потегли сам, без ватман. Удари стояща на спирка композиция и два автомобила“, съобщиха местните власти.



Според свидетелка на инцидента, ватманът се качил на покрива на мотрисата, за да поправи нещо по електрическата система, когато трамваят внезапно потеглил.

Друг очевидец обяснява, че в района имало електрическо прекъсване, а след възстановяването на тока возилото само се задвижило, изминавайки около 500 метра без ватман, преди да се удари.

Говорителят на Окръжната болница за спешна помощ в Арад уточни, че всички пострадали са в съзнание и стабилно състояние, като се подлагат на медицински прегледи.

От компанията за обществен транспорт в Арад са започнали вътрешно разследване, което трябва да установи техническото състояние на трамвая и точните обстоятелства около инцидента.