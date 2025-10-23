Тройното убийство в Люляково: 25-годишният Фахри подготвял нападението дни наред

На 25-годишния Фахри Салим от бургаското село Люляково е повдигнато обвинение за предумишлено убийство с множество утежняващи вината обстоятелства. Според прокуратурата, младият мъж дни наред е следил майка си, леля си и сестра си, преди да отнеме живота им по особено жесток начин.

„Събраните до момента доказателства сочат за изключителна преднамереност и подготовка преди извършването на престъплението", посочват от прокуратурата.

Разследващите смятат, че мотивът за кървавото деяние е семейният конфликт и отдалечаването на извършителя от дома му. Само няколко дни преди трагедията – на 11 август – е била издадена ограничителна заповед срещу него и баща му.

Оръжията на престъплението – нож и ловна пушка – все още се издирват, съобщиха от полицията.

Ако бъде признат за виновен, Салим може да получи от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Предстои психиатрична експертиза, която ще установи психическото му състояние към момента на престъплението.