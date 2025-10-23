Тухли раниха 11-годишно момче

От полицията в Бургас съобщиха, че част от тухлен зид е паднала върху дете.

Сигналът за инцидента е подаден на 21 октомври.

Разследването показва, че 42-годишен мъж, собственик на имот в село Гюльовца, е наел двама свои съселяни да съборят стара стопанска постройка. По време на събарянето няколко тухли от зида паднали върху 11-годишно момче, което е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано разследване.