      четвъртък, 23.10.25
          Тухли раниха 11-годишно момче

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          От полицията в Бургас съобщиха, че част от тухлен зид е паднала върху дете.

          Сигналът за инцидента е подаден на 21 октомври.

          Разследването показва, че 42-годишен мъж, собственик на имот в село Гюльовца, е наел двама свои съселяни да съборят стара стопанска постройка. По време на събарянето няколко тухли от зида паднали върху 11-годишно момче, което е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас.

          По случая е образувано разследване.

