      четвъртък, 23.10.25
          Война

          Украйна удари рафинерия в Рязан – най-голямата в Централна Русия

          Иван Христов
          Иван Христов
          Експлозии и пожар са регистрирани близо до Рязанската рафинерия, най-голямата в Централна Русия, според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram, предава УНИАН.

          По-конкретно, в нощта на 23 октомври 2025 г. части на ВСУ са унищожили стратегически обект, ангажиран със снабдяването на руските въоръжени сили – Рязанската нефтопреработвателна завода.

          „Регистрирани са експлозии близо до целта и е възникнал мащабен пожар в помещенията на рафинерията“, се отбелязва в изявлението.

          Според Генералния щаб Рязанската нефтопреработвателен завод е един от най-големите в Централна Русия и е собственост на Роснефт.

          Капацитетът на рафинерията се оценява на преработка на над 17 милиона тона петрол годишно и играе жизненоважна роля в осигуряването на гориво на руските военни формирования и логистичните вериги за доставки.

          „Деактивирането на част от производствения капацитет на рафинерията намалява бойните възможности на руската армия“, се отбелязва в изявлението.

          Същата нощ украински безпилотни бойни системи удариха и руски склад за боеприпаси близо до село Валуйки в Белгородска област.

           „Според наличната информация целта е била унищожена; наблюдавани са детонации и експлозии на боеприпаси“, се казва в изявлението.

