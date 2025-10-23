Украйна удари рафинерия в Рязан – най-голямата в Централна Русия

Експлозии и пожар са регистрирани близо до Рязанската рафинерия, най-голямата в Централна Русия, според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram, предава УНИАН.

По-конкретно, в нощта на 23 октомври 2025 г. части на ВСУ са унищожили стратегически обект, ангажиран със снабдяването на руските въоръжени сили – Рязанската нефтопреработвателна завода.

„Регистрирани са експлозии близо до целта и е възникнал мащабен пожар в помещенията на рафинерията“, се отбелязва в изявлението.

Според Генералния щаб Рязанската нефтопреработвателен завод е един от най-големите в Централна Русия и е собственост на Роснефт.

Капацитетът на рафинерията се оценява на преработка на над 17 милиона тона петрол годишно и играе жизненоважна роля в осигуряването на гориво на руските военни формирования и логистичните вериги за доставки.

„Деактивирането на част от производствения капацитет на рафинерията намалява бойните възможности на руската армия“, се отбелязва в изявлението.

Същата нощ украински безпилотни бойни системи удариха и руски склад за боеприпаси близо до село Валуйки в Белгородска област.

„Според наличната информация целта е била унищожена; наблюдавани са детонации и експлозии на боеприпаси“, се казва в изявлението.