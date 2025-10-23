Умишлено ПТП с един загинал край Златица–Челопеч

Окръжна прокуратура – София повдигна обвинение срещу 44-годишния М.К. за умишлено причинено пътнотранспортно произшествие, при което е загинал 23-годишен мъж. Тежкият инцидент е станал на 18 октомври 2025 г. около 00:50 ч. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч в Софийска област.

Според прокуратурата, М.К. е управлявал автомобил „Мерцедес“, нарушавайки правилата за движение, и умишлено е причинил катастрофата, при която е загинал М.Д. от село Антон – водач на лек автомобил БМВ.

От изготвената съдебно-химическа експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 1,02 промила алкохол в кръвта.

С постановление на наблюдаващия прокурор М.К. е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

По случая се извършват множество експертизи – автотехническа, съдебномедицинска и химическа, както и разпити на свидетели, възприели случилото се.

По първоначални данни, след удара автомобилът на жертвата е излязъл извън пътното платно.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – София.