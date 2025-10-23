НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Умишлено ПТП с един загинал край Златица–Челопеч

          0
          71
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Окръжна прокуратура – София повдигна обвинение срещу 44-годишния М.К. за умишлено причинено пътнотранспортно произшествие, при което е загинал 23-годишен мъж. Тежкият инцидент е станал на 18 октомври 2025 г. около 00:50 ч. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч в Софийска област.

          - Реклама -

          Според прокуратурата, М.К. е управлявал автомобил „Мерцедес“, нарушавайки правилата за движение, и умишлено е причинил катастрофата, при която е загинал М.Д. от село Антон – водач на лек автомобил БМВ.

          От изготвената съдебно-химическа експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 1,02 промила алкохол в кръвта.

          С постановление на наблюдаващия прокурор М.К. е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

          По случая се извършват множество експертизи – автотехническа, съдебномедицинска и химическа, както и разпити на свидетели, възприели случилото се.

          По първоначални данни, след удара автомобилът на жертвата е излязъл извън пътното платно.

          Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – София.

          Окръжна прокуратура – София повдигна обвинение срещу 44-годишния М.К. за умишлено причинено пътнотранспортно произшествие, при което е загинал 23-годишен мъж. Тежкият инцидент е станал на 18 октомври 2025 г. около 00:50 ч. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч в Софийска област.

          - Реклама -

          Според прокуратурата, М.К. е управлявал автомобил „Мерцедес“, нарушавайки правилата за движение, и умишлено е причинил катастрофата, при която е загинал М.Д. от село Антон – водач на лек автомобил БМВ.

          От изготвената съдебно-химическа експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 1,02 промила алкохол в кръвта.

          С постановление на наблюдаващия прокурор М.К. е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

          По случая се извършват множество експертизи – автотехническа, съдебномедицинска и химическа, както и разпити на свидетели, възприели случилото се.

          По първоначални данни, след удара автомобилът на жертвата е излязъл извън пътното платно.

          Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – София.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руснаците унищожиха склад на ВСУ на Карантинния остров в Херсон

          Иван Христов -
          Артилеристи от 18-та общовойскова армия на руската група войски „Днепър“ са унищожили склад на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Карантинния остров в Херсон,...
          Икономика

          Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя

          Владимир Висоцки -
          България влиза в решаваща фаза на подготовка за въвеждането на еврото от 1 януари 2026г. От 1 август 2025 г. всички цени на стоки...
          Политика

          Божанов: Промените в Закона за ДАНС са в интерес на Пеевски

          Георги Петров -
          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи промените в Закона за ДАНС, тъй като според него те обслужват интересите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions