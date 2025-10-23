UniCredit отчете рекордна печалба и затвърди позицията си сред най-силните банки в Европа

Италианската банкова група UniCredit публикува силни финансови резултати за третото тримесечие, демонстрирайки устойчивост и стабилност на фона на предизвикателната икономическа среда в Европа, съобщи „Евронюз“.

Главният изпълнителен директор Андреа Орчел заяви, че банката е постигнала „пореден рекорден резултат“, като нетните приходи са нараснали с 1,2%, а разходите са намалели с 0,1% спрямо предходната година.

Нетната печалба за третото тримесечие е достигнала 2,6 млрд. евро, което представлява ръст от 4,7% на годишна база и надвишава прогнозите от 2,4 млрд. евро. За първите девет месеца на 2025 г. печалбата е скочила с 12,9%, достигайки 8,7 млрд. евро.

„Тези резултати са плод на дисциплинирано изпълнение и съм уверен, че ще продължим да изграждаме устойчива стойност за всички заинтересовани страни,“ подчерта Орчел.

UniCredit потвърди прогнозата си за годишна нетна печалба от 10,5 млрд. евро и обяви планове да разпредели поне 9,5 млрд. евро на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Рекорден коефициент на ефективност и стабилна капиталова позиция

На фона на слабия растеж и регулаторния натиск в европейския банков сектор, UniCredit се отличава с разходна ефективност от 37%, което я поставя сред лидерите в Европа.

Банката запазва силна капиталова позиция, като поддържа високи нива на ликвидност и ниски загуби по кредити.

Въпреки това, предизвикателства остават — нетните лихвени приходи са намалели с 5,4% на годишна база, а икономическата слабост в основните пазари на групата — Италия, Германия и Централна и Източна Европа — може да окаже натиск върху ръста.

UniCredit потвърди дългосрочната си цел за над 11 млрд. евро нетна печалба до края на 2027 г.

Потенциални стратегически ходове

Банката продължава да следва стратегията си за укрепване на бизнес моделa и разширяване на присъствието си в Европа, включително чрез реформи в животозастрахователния сектор в Италия и възможното придобиване на германската Commerzbank.

UniCredit вече държи 26% дял в Commerzbank, но опитите на Орчел за по-широка консолидация срещат съпротива от германското правителство.

С последните си резултати UniCredit потвърждава позицията си като един от най-силните и устойчиви кредитори в Европа, въпреки икономическите и геополитически предизвикателства.