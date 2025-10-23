Ванс предупреди: Израел няма да анексира Западния бряг

„Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел“, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като израелският парламент проведе предварително гласуване на два законопроекта, предвиждащи разширяване на израелския суверенитет върху територията.

Изявлението на Ванс беше направено в края на официалното му посещение в Израел, предаде Франс прес.

„Ако това бе политически ход, то бе много глупав политически ход и аз лично го приемам като обида“, заяви вицепрезидентът.

Ванс подчерта, че позицията на правителството на американския президент Доналд Тръмп остава непроменена:

„Политиката на правителството на президента Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел. Това ще продължи да бъде нашата политика.“

Оптимизъм за примирието в Газа

По време на пресконференция в Тел Авив Джей Ди Ванс заяви, че е „настроен оптимистично“ относно възможността за примирие в ивицата Газа, след проведените разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху.