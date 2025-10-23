Ванс предупреди: Израел няма да анексира Западния бряг

„Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел“, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като израелският парламент проведе предварително гласуване на два законопроекта, предвиждащи разширяване на израелския суверенитет върху територията.
Изявлението на Ванс беше направено в края на официалното му посещение в Израел, предаде Франс прес.
Ванс подчерта, че позицията на правителството на американския президент Доналд Тръмп остава непроменена:
Оптимизъм за примирието в Газа
По време на пресконференция в Тел Авив Джей Ди Ванс заяви, че е „настроен оптимистично“ относно възможността за примирие в ивицата Газа, след проведените разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
- Реклама -
