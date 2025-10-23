НА ЖИВО
          Ванс предупреди: Израел няма да анексира Западния бряг

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел“, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като израелският парламент проведе предварително гласуване на два законопроекта, предвиждащи разширяване на израелския суверенитет върху територията.

          Изявлението на Ванс беше направено в края на официалното му посещение в Израел, предаде Франс прес.

          „Ако това бе политически ход, то бе много глупав политически ход и аз лично го приемам като обида“, заяви вицепрезидентът.

          Джей Ди Ванс: Много съм оптимистичен, че примирието в Газа ще се запази Джей Ди Ванс: Много съм оптимистичен, че примирието в Газа ще се запази

          Ванс подчерта, че позицията на правителството на американския президент Доналд Тръмп остава непроменена:

          „Политиката на правителството на президента Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел. Това ще продължи да бъде нашата политика.“

          Оптимизъм за примирието в Газа

          По време на пресконференция в Тел Авив Джей Ди Ванс заяви, че е „настроен оптимистично“ относно възможността за примирие в ивицата Газа, след проведените разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

          Израел реши да анексира Западния бряг на река Йордан, Рубио предупреди, че това „застршава примирието в Газа“ Израел реши да анексира Западния бряг на река Йордан, Рубио предупреди, че това „застршава примирието в Газа“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трамвай тръгна сам без ватман и предизвика тежка катастрофа в Румъния (СНИМКА)

          Дамяна Караджова -
          Необичаен и опасен инцидент в град Арад, Северозападна Румъния – трамвай потегли сам от депото, без ватман на борда, и удари друга мотриса и два автомобила.
          Война

          Ако Русия обездвижи ВСУ зад тази линия, Покровск ще бъде загубен автоматически за Украйна

          Иван Христов -
          Докато отбраната на Въоръжените сили на Украйна в Покровск продължава да се разпада, руските части също така засилват успеха си по фланговете. Родинское, ключова...
          Война

          Украйна удари рафинерия в Рязан – най-голямата в Централна Русия

          Иван Христов -
          Експлозии и пожар са регистрирани близо до Рязанската рафинерия, най-голямата в Централна Русия, според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в...

