Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, след като той заплашил с нож касиерка и обрал магазин в столичния квартал „Студентски град“.

Инцидентът е станал на 13 октомври, малко след 5:00 часа сутринта. Според разследването, мъжът влязъл в търговския обект, извадил нож и заплашил служителката с думите:

„Дай ми парите от касата и общите пари от кутията.“

Уплашената касиерка му предала наличните средства, а грабителят избягал с 841 лв., съобщиха от прокуратурата.

Органите на реда успели да го задържат малко по-късно, а държавното обвинение вече е повдигнало обвинение за въоръжен грабеж.

С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои Софийският районен съд да разгледа искането за постоянна мярка „задържане под стража“.

Законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода за подобно престъпление.