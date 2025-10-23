ВНИМАНИЕ: Бурен вятър в почти цялата страна утре (КАРТА)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен и бурен вятър за петък, 24 октомври, в почти цяла България.

Без предупреждение остават единствено областите Перник, Кюстендил и Благоевград.

В останалите райони поривите на вятъра ще достигат 60–70 км/ч.

Валежи и понижение на температурите

През нощта срещу петък над Западна България ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна.

Следобед валежите постепенно ще спрат, най-късно в Югоизточна България.

Температурите ще останат по-ниски от климатичните норми за сезона, като максималните стойности ще бъдат между 18° и 24°, а в София – около 19°.

В планините

Над планинските райони ще е облачно с валежи от дъжд, а над 2200 метра – от сняг.

Ще духа силен и бурен запад-югозападен вятър.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12°, а на 2000 м – около 5°.

По Черноморието

Облачността ще се увеличава, а след обяд се очакват краткотрайни превалявания от дъжд, които ще спрат още вечерта в северните райони.

Ще духа умерен юг-югозападен вятър, който по-късно ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, а температурата на морската вода – между 17° и 19°.

Прогноза до края на октомври

Очакват се студени сутрини, дъждовни дни и сняг по високите части на планините.

Според синоптиците октомври ще завърши хладно за сезона, с максимални температури между 10° и 20° и нощни минимуми до -3° в някои райони.