НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ВНИМАНИЕ: Бурен вятър в почти цялата страна утре (КАРТА)

          0
          89
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен и бурен вятър за петък, 24 октомври, в почти цяла България.

          - Реклама -

          Без предупреждение остават единствено областите Перник, Кюстендил и Благоевград.
          В останалите райони поривите на вятъра ще достигат 60–70 км/ч.

          Валежи и понижение на температурите

          През нощта срещу петък над Западна България ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна.
          Следобед валежите постепенно ще спрат, най-късно в Югоизточна България.

          Температурите ще останат по-ниски от климатичните норми за сезона, като максималните стойности ще бъдат между 18° и 24°, а в София – около 19°.

          В планините

          Над планинските райони ще е облачно с валежи от дъжд, а над 2200 метра – от сняг.
          Ще духа силен и бурен запад-югозападен вятър.
          Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12°, а на 2000 м – около 5°.

          Какво ще бъде времето днес ? Какво ще бъде времето днес ?

          По Черноморието

          Облачността ще се увеличава, а след обяд се очакват краткотрайни превалявания от дъжд, които ще спрат още вечерта в северните райони.
          Ще духа умерен юг-югозападен вятър, който по-късно ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили.

          Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, а температурата на морската вода – между 17° и 19°.

          Прогноза до края на октомври

          Очакват се студени сутрини, дъждовни дни и сняг по високите части на планините.
          Според синоптиците октомври ще завърши хладно за сезона, с максимални температури между 10° и 20° и нощни минимуми до -3° в някои райони.

          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен и бурен вятър за петък, 24 октомври, в почти цяла България.

          - Реклама -

          Без предупреждение остават единствено областите Перник, Кюстендил и Благоевград.
          В останалите райони поривите на вятъра ще достигат 60–70 км/ч.

          Валежи и понижение на температурите

          През нощта срещу петък над Западна България ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна.
          Следобед валежите постепенно ще спрат, най-късно в Югоизточна България.

          Температурите ще останат по-ниски от климатичните норми за сезона, като максималните стойности ще бъдат между 18° и 24°, а в София – около 19°.

          В планините

          Над планинските райони ще е облачно с валежи от дъжд, а над 2200 метра – от сняг.
          Ще духа силен и бурен запад-югозападен вятър.
          Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12°, а на 2000 м – около 5°.

          Какво ще бъде времето днес ? Какво ще бъде времето днес ?

          По Черноморието

          Облачността ще се увеличава, а след обяд се очакват краткотрайни превалявания от дъжд, които ще спрат още вечерта в северните райони.
          Ще духа умерен юг-югозападен вятър, който по-късно ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили.

          Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, а температурата на морската вода – между 17° и 19°.

          Прогноза до края на октомври

          Очакват се студени сутрини, дъждовни дни и сняг по високите части на планините.
          Според синоптиците октомври ще завърши хладно за сезона, с максимални температури между 10° и 20° и нощни минимуми до -3° в някои райони.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Софийският апелативен съд остави Никола Барбутов в ареста

          Дамяна Караджова -
          Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава зад решетките. Софийският апелативен съд отмени решението на Софийския градски съд
          Инциденти

          Трамвай тръгна сам без ватман и предизвика тежка катастрофа в Румъния (СНИМКА)

          Дамяна Караджова -
          Необичаен и опасен инцидент в град Арад, Северозападна Румъния – трамвай потегли сам от депото, без ватман на борда, и удари друга мотриса и два автомобила.
          Инциденти

          42-годишен мъж с тежки изгаряния e транспортиран с хеликоптер oт Бургас до Варна

          Дамяна Караджова -
          Драматична спасителна акция се разигра в бургаския комплекс „Славейков“ в ранния следобед, след като пожар обхвана частен дом.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions