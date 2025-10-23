НА ЖИВО
          НачалоВойна

          WSJ: Военната машина на Путин ще получи сериозен удар заради новите санкции на САЩ

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу две от най-големите руски компании на фона на разочарованието на Вашингтон от войната в Украйна. Тези санкции ще бъдат първите директни мерки на САЩ срещу Русия по време на втория мандат на Тръмп, съобщава The Wall Street Journal.

          Ограниченията са насочени към Лукойл и Роснефт, както и към близо 30 техни дъщерни дружества.

          Изданието добавя, че санкциите се налагат поради застоялите преговори за прекратяване на огъня в Украйна. Освен това Тръмп отложи планираната си среща с руския президент Владимир Путин, която трябваше да се проведе в Будапеща.

          „До днес Роснефт и Лукойл бяха откъснати от американските капиталови пазари. Днес те са напълно откъснати от долара – от всякакви транзакции от всякакъв вид“, обясни Еди Фишман, бивш висш служител на Държавния департамент, отговарящ за санкциите.

          В съобщението си за санкциите Министерството на финансите също предупреди, че „чуждестранните финансови институции, които извършват или улесняват значителни транзакции или предоставят каквито и да е услуги, свързани с военно-индустриалната база на Русия“, също „рискуват да бъдат обект на санкции“.

          Министерството добави, че транзакциите с новопосочените организации „могат да доведат до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции“.

           „Китайска банка, петролен търговец от ОАЕ, индийска петролна рафинерия – ако някоя от тях извършва транзакции с тези руски компании, може да бъде обект на санкции от САЩ“, увери Фишман.

          Очаква се санкциите срещу способността на Русия да продава петрол и енергийни ресурси също да окажат значително влияние върху икономиката на страната.

          „Военната машина на Русия ще понесе сериозен удар. Те вече се затрудняват да финансират правителството и военните, така че това ще се отрази на способността им да продължат войната и може да бъде движещият фактор, който ще принуди Путин да седне на масата за преговори“, казва Ким Донаван, бивш служител на Белия дом и Министерството на финансите, сега работещ в мозъчния тръст Атлантически съвет.

          В същото време висши европейски служители отдавна заявяваха, че затягането на санкциите срещу Русия ще принуди Кремъл да се ангажира със сериозни преговори за прекратяване на войната в Украйна. Днес, 23 октомври, ЕС е планирал да одобри 19-ия пакет от мерки, който ще включва и забрана за внос на втечнен природен газ от Русия, считано от следващата година.

           „Очаква се лидерите на ЕС да подкрепят в четвъртък план, който предвижда заем от 200 милиарда долара за Украйна от руски активи, замразени в първите дни на войната. Тези пари трябва да помогнат на Украйна да поддържа въоръжените си сили през следващите две години, в опит да убеди Кремъл да търси начини за прекратяване на войната“, заключават от WSJ.

          - Реклама -

          4. Българският интерес и сигурността на държавата! трябва да са преди малоумният слугинаж на продажници на народ и страна

          7. Тъй както реално се вижда и чуства. До сега ЕС сама се удря и тъне в блатото. Санкциите работят и то успешо. Но за тези, към тези които налагат на Русия. 😁

          8. Емииии,като сте глупави ще си го купувате горивото същото ,но по скъпо прекупено от сащ и кой ще е пер ебания ес.ссссс

          13. Путин великият и силен владетел КАКВО ЩЕ НАПРАВИ СЕГА ? 🤣🤣🤣
            Путин палячото съсипа Русия 🤡

          16. Санкциите са срещу 28 дъщерни дружества на „Роснефт“ и 6 на „Лукойл“. Идните дни очакваме рублопад и дрънкане на ядрено оръжие.

          17. Телевизия Евроком първо се поинтересувайте как действат санкциите, кои са юридически отговорни за спазването им. Кои понасят пряката тежест от тях и вижте дали са имали успех някога назад в историята.
            Успех с бомбастичните новини.

              • Мария Мирева жълтопаветието трябва да се диагностира като психично заболяване. Обърнете внимание на психичното си здраве. И недейте на ти. Не си спомням да съм Ви… за да интимничим. Успех с лечението.

