WSJ: Военната машина на Путин ще получи сериозен удар заради новите санкции на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу две от най-големите руски компании на фона на разочарованието на Вашингтон от войната в Украйна. Тези санкции ще бъдат първите директни мерки на САЩ срещу Русия по време на втория мандат на Тръмп, съобщава The Wall Street Journal.
Ограниченията са насочени към Лукойл и Роснефт, както и към близо 30 техни дъщерни дружества.
Изданието добавя, че санкциите се налагат поради застоялите преговори за прекратяване на огъня в Украйна. Освен това Тръмп отложи планираната си среща с руския президент Владимир Путин, която трябваше да се проведе в Будапеща.
„До днес Роснефт и Лукойл бяха откъснати от американските капиталови пазари. Днес те са напълно откъснати от долара – от всякакви транзакции от всякакъв вид“, обясни Еди Фишман, бивш висш служител на Държавния департамент, отговарящ за санкциите.
В съобщението си за санкциите Министерството на финансите също предупреди, че „чуждестранните финансови институции, които извършват или улесняват значителни транзакции или предоставят каквито и да е услуги, свързани с военно-индустриалната база на Русия“, също „рискуват да бъдат обект на санкции“.
Министерството добави, че транзакциите с новопосочените организации „могат да доведат до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции“.
„Китайска банка, петролен търговец от ОАЕ, индийска петролна рафинерия – ако някоя от тях извършва транзакции с тези руски компании, може да бъде обект на санкции от САЩ“, увери Фишман.
Очаква се санкциите срещу способността на Русия да продава петрол и енергийни ресурси също да окажат значително влияние върху икономиката на страната.
„Военната машина на Русия ще понесе сериозен удар. Те вече се затрудняват да финансират правителството и военните, така че това ще се отрази на способността им да продължат войната и може да бъде движещият фактор, който ще принуди Путин да седне на масата за преговори“, казва Ким Донаван, бивш служител на Белия дом и Министерството на финансите, сега работещ в мозъчния тръст Атлантически съвет.
В същото време висши европейски служители отдавна заявяваха, че затягането на санкциите срещу Русия ще принуди Кремъл да се ангажира със сериозни преговори за прекратяване на войната в Украйна. Днес, 23 октомври, ЕС е планирал да одобри 19-ия пакет от мерки, който ще включва и забрана за внос на втечнен природен газ от Русия, считано от следващата година.
„Очаква се лидерите на ЕС да подкрепят в четвъртък план, който предвижда заем от 200 милиарда долара за Украйна от руски активи, замразени в първите дни на войната. Тези пари трябва да помогнат на Украйна да поддържа въоръжените си сили през следващите две години, в опит да убеди Кремъл да търси начини за прекратяване на войната“, заключават от WSJ.
СМЕШНИЦИ
Има Азия ,а да видим американците .
Ще са вдига значи скоро петрола усещам 😂😂😂
Българският интерес и сигурността на държавата! трябва да са преди малоумният слугинаж на продажници на народ и страна
Вече повече от три години чакат Русия да фалира, но няма да се дочакат.
Ами…, очаквайте си! Кой Ви пречи?
Тъй както реално се вижда и чуства. До сега ЕС сама се удря и тъне в блатото. Санкциите работят и то успешо. Но за тези, към тези които налагат на Русия. 😁
Емииии,като сте глупави ще си го купувате горивото същото ,но по скъпо прекупено от сащ и кой ще е пер ебания ес.ссссс
Смешници…
Тоя ще умори и руснаците заедно с украйнците.
Винаги ще се намери овца да изблее!
УПЛАШИЛИ КУЧЕТО С КОКАЛ
Путин великият и силен владетел КАКВО ЩЕ НАПРАВИ СЕГА ? 🤣🤣🤣
Путин палячото съсипа Русия 🤡
Мария Мирева марче ма я си гледай супите и боламачите
Евгени Любенов РУСОРОБ
Дрън,дрън
Така трябва, които не иска да спре войната има начин
Georgieva Ivelina Явно се захранвате със захаросана информация! Така света става еднопосочен и светъл!
Nikolai Cvetanov Добре фалшив профил 😄
Georgieva Ivelina … изпуснахте СЪМ, в края на изречението! 🤔😏
Санкциите са срещу 28 дъщерни дружества на „Роснефт“ и 6 на „Лукойл“. Идните дни очакваме рублопад и дрънкане на ядрено оръжие.
А ние пък очакваме следващите дни един-двама от работодателите ти от ОПГ ППДЕБЪ да се озоват в ареставпри корумпето Коцев, торл.
Валентин Лазаров 🖕
Телевизия Евроком първо се поинтересувайте как действат санкциите, кои са юридически отговорни за спазването им. Кои понасят пряката тежест от тях и вижте дали са имали успех някога назад в историята.
Успех с бомбастичните новини.
Ивайло Триков Ти си истински РУСОРОБ – Копейка от Вгъзраждане 🤣
Мария Мирева жълтопаветието трябва да се диагностира като психично заболяване. Обърнете внимание на психичното си здраве. И недейте на ти. Не си спомням да съм Ви… за да интимничим. Успех с лечението.
Ивайло ТриковИма и то още как, забравихме ли Роналд Реймънд.
Petrov Georgi Рейгън? Нищо общо и нищо наподобяващо.
Абсолютни глупости. Руската армия ще продължи да напредва на фронта…
Честито на Азербайджан!