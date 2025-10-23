НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Защо противогрипните ваксини са на изчерпване?

          0
          16
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          С настъпването на противогрипния сезон темата за ваксините отново излиза на преден план.

          - Реклама -

          Пред БНТ, председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов заяви, че всяка година ваксините свършват много бързо.

          „Случващото се в момента е напълно нормално. Търсенето е по-голямо и затова ваксините свършиха,“

          обясни той.
          Опасна търговия: В интернет се продават незаконно инжекции за отслабване и ботокс Опасна търговия: В интернет се продават незаконно инжекции за отслабване и ботокс

          По думите му, преди около седмица в страната са пристигнали около 580 000 дози, но в момента те вече трудно се намират. От тях около 180 000 ваксини са били доставени в аптеките.

          „Предполагам, че догодина ваксините ще бъдат повече,“

          добави Костов.
          100 000 повече ваксини срещу грип за есенно-зимния сезон 100 000 повече ваксини срещу грип за есенно-зимния сезон

          Той уточни, че ваксините се поръчват внимателно, за да не се налага да бъдат изхвърляни впоследствие.

          Припомняме, че вчера в България пристигнаха 15 000 дози назална ваксина срещу сезонен грип за деца.

          Костов допълни, че при ваксините срещу COVID-19 ситуацията е напълно нормална.

          С настъпването на противогрипния сезон темата за ваксините отново излиза на преден план.

          - Реклама -

          Пред БНТ, председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов заяви, че всяка година ваксините свършват много бързо.

          „Случващото се в момента е напълно нормално. Търсенето е по-голямо и затова ваксините свършиха,“

          обясни той.
          Опасна търговия: В интернет се продават незаконно инжекции за отслабване и ботокс Опасна търговия: В интернет се продават незаконно инжекции за отслабване и ботокс

          По думите му, преди около седмица в страната са пристигнали около 580 000 дози, но в момента те вече трудно се намират. От тях около 180 000 ваксини са били доставени в аптеките.

          „Предполагам, че догодина ваксините ще бъдат повече,“

          добави Костов.
          100 000 повече ваксини срещу грип за есенно-зимния сезон 100 000 повече ваксини срещу грип за есенно-зимния сезон

          Той уточни, че ваксините се поръчват внимателно, за да не се налага да бъдат изхвърляни впоследствие.

          Припомняме, че вчера в България пристигнаха 15 000 дози назална ваксина срещу сезонен грип за деца.

          Костов допълни, че при ваксините срещу COVID-19 ситуацията е напълно нормална.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божанов: Промените в Закона за ДАНС са в интерес на Пеевски

          Георги Петров -
          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи промените в Закона за ДАНС, тъй като според него те обслужват интересите...
          Общество

          АПИ и МВР не знаят какви данни обменят от тол камерите

          Георги Петров -
          Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Министерството на вътрешните работи (МВР) не разполагат с информация колко и какви данни се предават между двете институции чрез...
          Политика

          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“

          Никола Павлов -
          „Да, България“ настоява за извънредно изслушване на министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и на представител на БНБ, във връзка със санкциите, които...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions