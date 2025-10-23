Защо противогрипните ваксини са на изчерпване?

С настъпването на противогрипния сезон темата за ваксините отново излиза на преден план.
Пред БНТ, председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов заяви, че всяка година ваксините свършват много бързо.
По думите му, преди около седмица в страната са пристигнали около 580 000 дози, но в момента те вече трудно се намират. От тях около 180 000 ваксини са били доставени в аптеките.
Той уточни, че ваксините се поръчват внимателно, за да не се налага да бъдат изхвърляни впоследствие.
Припомняме, че вчера в България пристигнаха 15 000 дози назална ваксина срещу сезонен грип за деца.
Костов допълни, че при ваксините срещу COVID-19 ситуацията е напълно нормална.
