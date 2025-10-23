Защо противогрипните ваксини са на изчерпване?

С настъпването на противогрипния сезон темата за ваксините отново излиза на преден план.

- Реклама -

Пред БНТ, председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов заяви, че всяка година ваксините свършват много бързо.

„Случващото се в момента е напълно нормално. Търсенето е по-голямо и затова ваксините свършиха,“ обясни той.

По думите му, преди около седмица в страната са пристигнали около 580 000 дози, но в момента те вече трудно се намират. От тях около 180 000 ваксини са били доставени в аптеките.

„Предполагам, че догодина ваксините ще бъдат повече,“ добави Костов.

Той уточни, че ваксините се поръчват внимателно, за да не се налага да бъдат изхвърляни впоследствие.

Припомняме, че вчера в България пристигнаха 15 000 дози назална ваксина срещу сезонен грип за деца.

Костов допълни, че при ваксините срещу COVID-19 ситуацията е напълно нормална.