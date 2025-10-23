Затворник заплаши Никола Саркози със смърт – прокуратурата започна разследване

Бившият френски президент Никола Саркози е станал обект на смъртни заплахи от страна на лишен от свобода в парижкия затвор La Santé, където тази седмица започна да изтърпява присъдата си, съобщи прокуратурата на Париж.

„На 22 октомври 2025 г. прокуратурата в Париж беше уведомена от директора на затвора La Santé за видео, разпространявано в социалните мрежи, заснето очевидно от затворник, в което той отправя заплахи във връзка с пристигането на Никола Саркози в институцията," се посочва в официалното изявление.

В рамките на започналото разследване са разпитани трима затворници, а при претърсване на килиите са иззети два мобилни телефона, уточнява прокуратурата.

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., на 21 октомври започна да изтърпява петгодишна присъда, след като бе осъден за участие в заговор за незаконно финансиране на предизборната си кампания с пари от Либия.

Бившият държавен глава е поставен под засилена охрана – двама въоръжени полицаи са разположени в затвора специално за неговата защита.

Мярката обаче предизвика недоволство сред синдикатите на надзирателите, които я определиха като „привилегия“ и „безпрецедентен случай“.

„Никога досега не е имало въоръжени полицаи, разположени вътре в La Santé. Това поставя под въпрос равенството на всички затворници пред закона,“ заяви представител на синдиката FO Justice.

Френските власти разследват как видеото със заплахата е било заснето и качено онлайн, тъй като използването на мобилни телефони в затвора е строго забранено.

Саркози излежава присъдата си в отделение с повишена сигурност, което обичайно се използва за високопоставени затворници и лица, изложени на риск.