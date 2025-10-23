Зеленски иска от ЕС да вдигне „изкуствената блокада“ и да отвори преговорните клъстери за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова страните от ЕС да намерят начин да отворят преговорните клъстери за присъединяването на Киев към блока, предава „Украйнская правда“. Държавният глава говори на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел в четвъртък.

Президентът подчерта, че продължителната блокада на присъединяването на Украйна към ЕС е „несправедлива“ и „недобра“ както за Украйна, така и за Европа.

„Украйна направи всичко необходимо, за да отвори клъстерите навреме. Блокадата е изкуствена и ние трябва да намерим път напред“, заяви президентът.

Той отбеляза, че разширяването на ЕС означава по-голяма стабилност в Европа и е част от общата отбрана и геополитическа сигурност.

„Призовавам ви да намерите начин ЕС да спази обещанието си – точно както Украйна спазва своето“, добави Зеленски.

Лидерите на 26 държави-членки на ЕС планират да вземат решение на срещата на върха в Брюксел относно готовността на Украйна да започне преговори с Европейския съюз по три клъстера.