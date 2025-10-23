НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Украйна няма да прави никакви териториални отстъпки

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски е категорично против всякакви териториални отстъпки към Русия. Той заяви това на 23 октомври в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съвет, предава УНИАН.

          „Никакви териториални отстъпки“, отсече кратко държавният глава по време на среща с журналисти.

          Зеленски изрази и мнение, че прекратяването на огъня в Украйна е възможно, но според него е необходим по-голям натиск върху Русия.

          „Прекратяването на огъня е възможно. Мисля, че всеки от нас иска прекратяване на огъня. Но е необходим по-голям натиск върху Русия. Готови сме за преговори за прекратяване на огъня. Готови сме за всякакъв формат. Но съдържанието на преговорите е важно – имаме нужда от справедлив и траен мир“, заяви украинският президент.

