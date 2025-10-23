Желязков на заседание на Европейския съвет в Брюксел

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което се провежда днес в Брюксел. Срещата на върха събира лидерите на държавите членки на ЕС, които ще обсъдят подкрепата за Украйна, европейската отбрана, ситуацията в Близкия изток и други ключови въпроси от общоевропейския дневен ред.

Фокусът на дискусията ще бъде върху засилването на подкрепата за Украйна и увеличаване на натиска върху Русия в контекста на войната. Лидерите ще разгледат възможностите за използване на замразените руски активи за финансиране на помощта към Киев и ще обсъдят дългосрочната финансова подкрепа за украинската държава.

Сред основните теми ще бъде и напрегнатата ситуация в Близкия изток. Дискусиите ще включват резултатите от срещата за мир в Шарм еш-Шейх, освобождаването на заложниците и първоначалните фази на предложението на президента Доналд Тръмп за мир в Газа. Европейските лидери ще търсят начини ЕС да допринесе за справедлив и траен мир, както и за възстановяването на Газа.

Очаква се да бъдат обсъдени и мерки за развитие на отбранителните способности на страните членки. В рамките на инициативите „ReArm Europe“ и „Defence Readiness 2030“ ще бъдат разгледани възможности за увеличаване на инвестициите в сигурността и общите проекти за отбрана.

На вниманието на лидерите ще бъдат поставени още въпросите за миграцията, конкурентоспособността на ЕС и достъпа до жилища, които остават сред основните приоритети на европейската политика.

България, чрез участието на премиера Желязков, ще потвърди ангажимента си към общата европейска солидарност и сигурност, както и подкрепата си за мир и стабилност в региона и извън него.