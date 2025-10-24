14 мигранти загинаха край бреговете на Турция

Броят на загиналите мигранти при инцидента край турския курорт Бодрум се повиши на 14, съобщи канцеларията на губернатора на област Мугла, цитирана от АФП. Така властите актуализираха първоначалната информация, според която жертвите бяха седем.

„Бяха открити телата на 14 нелегални мигранти“, се посочва в изявление на губернаторството, публикувано в социалната мрежа X. - Реклама -

Инцидентът е станал, след като надуваема лодка с 18 души на борда се е преобърнала в Егейско море. Според един от двамата оцелели, които са успели да достигнат до брега, на плавателния съд е имало общо 18 мигранти, а съдбата на още двама остава неизвестна.

Бодрум се намира в непосредствена близост до гръцкия остров Кос – една от най-честите цели на мигрантите, опитващи се да стигнат до Европа по опасния морски маршрут.

Това е поредната трагедия в Егейско море, където десетки лодки с бежанци се обръщат всяка година. Според данни на Международната организация по миграция на ООН (IOM), над 1400 мигранти са загинали от началото на годината, докато са се опитвали да прекосят Средиземно море в посока Европа.