20- годишен мъж нападна друг след спор на пешеходна пътека

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 20-годишен мъж, който е нападнал 30-годишен софиянец на пешеходна пътека в центъра на столицата.

Инцидентът е станал на 23 октомври, около 10:30 ч., на булевард „Прага“. След възникнал спор между двамата мъже, нападателят нанесъл няколко удара с юмруци в главата на пострадалия, причинявайки му средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.