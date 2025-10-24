НА ЖИВО
          40 години Шенген: България домакин на ключова европейска конференция

          Дамяна Караджова
          Столицата посреща участници от цяла Европа на международната конференция „България в Шенген“, посветена на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение – ключов символ на свободното движение и безвизовото пътуване в рамките на Европейския съюз.

          Конференцията ще бъде открита от вътрешния министър Даниел Митов, който ще представи българската визия за засилване на сигурността и интеграцията в общото шенгенско пространство.

          Във форума участват представители на българските правоохранителни институции, партньори от съседни държави и европейски агенции, ангажирани с вътрешната сигурност и граничния контрол.

          По време на конференцията участниците ще обсъдят иновативни технологични решения, които подпомагат сигурността на границите, миграционния контрол и обмена на данни между държавите членки. Основен акцент ще бъдат предизвикателствата на дигиталната ера и ролята на изкуствения интелект в изграждането на по-сигурна и ефективна европейска среда.

          „Целта е да се обменят добри практики и да се очертаят бъдещите стъпки за още по-пълноценно участие на България в Шенген“, коментират от Министерството на вътрешните работи.

