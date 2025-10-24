НА ЖИВО
          48 чувала с човешки останки открити в крепост на наркокартел в Мексико

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Мексиканските власти съобщиха, че са открили 48 чувала с човешки останки в тайно гробище близо до град Гуадалахара — столицата на щата Халиско, където действа един от най-могъщите и жестоки наркокартели в страната, предаде CBS News.

          Чувалите са били намерени преди около четири седмици, а разследващите все още се опитват да установят точния брой на жертвите. Властите не дават официална оценка, но посочват, че издирването продължава, тъй като може да има още останки в района.

          „Поради големия терен и трудния достъп се наложи използването на тежки машини,“ съобщиха местните власти, които са получили съдействие от Националната комисия за издирване на лица.

          Откритието е поредното в дълга поредица от масови гробове в Халиско — щата, най-силно засегнат от кризата с изчезналите лица в Мексико, където над 127 000 души се водят за безследно изчезнали.

          Според официални данни, само в Халиско има повече от 15 900 изчезнали, като повечето случаи се свързват с дейността на картела „Халиско Ново Поколение“ — една от най-опасните престъпни организации в Латинска Америка.

          От 2006 г. насам, когато федералното правителство започна мащабна военна операция срещу наркотрафика, страната е обхваната от вълна на насилие.

          В последните години подобни открития зачестяват: през 2017 г. в покрайнините на Веракрус беше открито едно от най-големите масови гробища с над 250 черепа, а през миналата година — 34 тела в Запопан. През януари 2024 г. поне 56 тела бяха намерени в немаркирани гробове близо до границата със САЩ.

          Новото гробище край Гуадалахара отново подчертава мащаба на нарковойната и хуманитарната криза, която продължава да разтърсва Мексико вече почти две десетилетия.

