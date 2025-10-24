9 години затвор за Начо Пантелеев за смъртта на Ферарио Спасов

Върховният касационен съд остави в сила решението на Апелативния съд във Велико Търново, с което Начо Пантелеев получава 9 години затвор за катастрофата, причинила смъртта на треньора Ферарио Спасов. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

- Реклама -

Делото беше разгледано след жалба на подсъдимия, който настояваше присъдата да бъде намалена или делото да бъде върнато за ново разглеждане. Съдът обаче отхвърли искането като неоснователно.

Пантелеев бе признат за виновен, че на 11 ноември 2023 г., управлявайки автомобил със скорост от 165 км/ч при разрешени 90 км/ч, е предизвикал тежко пътнотранспортно произшествие край Велико Търново. При удара загива Ферарио Спасов, а съдът приема, че деянието представлява особено тежък случай.

Първоначално Окръжният съд във Велико Търново наложи на подсъдимия 5 години лишаване от свобода и 5 години без право да управлява МПС, но апелативната инстанция увеличи наказанието на 9 години затвор и 11 години лишаване от право да шофира.

Според върховните съдии, деянието е извършено с престъпна самонадеяност и показва висока степен на обществена опасност, тъй като водачът съзнателно е поел риска да настъпят фатални последици.

Съдът отчита и множеството предишни нарушения на правилата за движение, повечето за превишена скорост, което доказва, че поведението на Пантелеев не е изолиран инцидент, а системно пренебрежение към закона.

„Процесното деяние е реализация на неизбежна кулминация от последователно нарушаване на правилата, при което административните наказания не са имали възпитателен ефект“, се посочва в мотивите на ВКС.

С решението си върховните съдии подчертават, че наложеното наказание е справедливо и „в максимална степен ще постигне целите на закона – както превъзпитателни, така и превантивни“.