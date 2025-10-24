Арест в Хърватия на лидер на мрежа за сексуално насилие над деца

Хърватските власти арестуваха 29-годишен мъж, заподозрян, че е ръководил международна онлайн мрежа за сексуално малтретиране на деца, предаде АФП. Според разследването мрежата е споделяла „изключително тежки материали“ с над 250 души по целия свят и е идентифицирала десетки жертви.

- Реклама -

Заподозреният е обвинен и в продължително сексуално насилие над малолетно момиче, както и в това, че е вербувал жертви онлайн, за да снабдява своята група със съдържание, показващо насилие над деца.

По данни на полицията, мъжът е имал директен контакт с поне 20 жертви в Хърватия и около 10 в чужбина.

Разследването е започнало след сигнал от австралийската полиция, която е засекла лице, споделящо подобни материали в криптирана чат група. При обиск на телефона на заподозрения са открити стотици изображения и видеозаписи на сексуално насилие над деца.

Според властите групата е обменяла съдържание, включващо тежки форми на злоупотреба, а в някои случаи извършителят е контактувал с деца, докато родителите им са били наблизо или те са били в училище.

Международното разследване продължава, като полицията работи за идентифициране на всички потенциални жертви и участници в престъпната мрежа.