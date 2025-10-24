НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Арест в Хърватия на лидер на мрежа за сексуално насилие над деца

          0
          23
          Снимка: StudyCroatian.com
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Хърватските власти арестуваха 29-годишен мъж, заподозрян, че е ръководил международна онлайн мрежа за сексуално малтретиране на деца, предаде АФП. Според разследването мрежата е споделяла „изключително тежки материали“ с над 250 души по целия свят и е идентифицирала десетки жертви.

          - Реклама -

          Заподозреният е обвинен и в продължително сексуално насилие над малолетно момиче, както и в това, че е вербувал жертви онлайн, за да снабдява своята група със съдържание, показващо насилие над деца.

          По данни на полицията, мъжът е имал директен контакт с поне 20 жертви в Хърватия и около 10 в чужбина.

          Разследването е започнало след сигнал от австралийската полиция, която е засекла лице, споделящо подобни материали в криптирана чат група. При обиск на телефона на заподозрения са открити стотици изображения и видеозаписи на сексуално насилие над деца.

          Според властите групата е обменяла съдържание, включващо тежки форми на злоупотреба, а в някои случаи извършителят е контактувал с деца, докато родителите им са били наблизо или те са били в училище.

          Международното разследване продължава, като полицията работи за идентифициране на всички потенциални жертви и участници в престъпната мрежа.

          Хърватските власти арестуваха 29-годишен мъж, заподозрян, че е ръководил международна онлайн мрежа за сексуално малтретиране на деца, предаде АФП. Според разследването мрежата е споделяла „изключително тежки материали“ с над 250 души по целия свят и е идентифицирала десетки жертви.

          - Реклама -

          Заподозреният е обвинен и в продължително сексуално насилие над малолетно момиче, както и в това, че е вербувал жертви онлайн, за да снабдява своята група със съдържание, показващо насилие над деца.

          По данни на полицията, мъжът е имал директен контакт с поне 20 жертви в Хърватия и около 10 в чужбина.

          Разследването е започнало след сигнал от австралийската полиция, която е засекла лице, споделящо подобни материали в криптирана чат група. При обиск на телефона на заподозрения са открити стотици изображения и видеозаписи на сексуално насилие над деца.

          Според властите групата е обменяла съдържание, включващо тежки форми на злоупотреба, а в някои случаи извършителят е контактувал с деца, докато родителите им са били наблизо или те са били в училище.

          Международното разследване продължава, като полицията работи за идентифициране на всички потенциални жертви и участници в престъпната мрежа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          ЕП пoдкрепя 84% от европейците за край на смяната смяната на часа

          Дамяна Караджова -
          Европейският парламент отново постави въпроса за премахване на сезонната смяна на часа, след като евродепутатите изразиха съгласие да се спрe
          Инциденти

          Кървав взрив на гара в Овруч: четирима загинали, 12 ранени

          Пламена Ганева -
          Тежък инцидент разтърси тази сутрин украинския град Овруч в Житомирска област. Мъж взриви граната на перона на железопътната гара по време на проверка на...
          Война

          България изрази солидарност с Литва след нарушение на въздушното ѝ пространство

          Георги Петров -
          Министерството на външните работи на България публикува официална позиция във връзка с инцидент, при който два руски военни самолета — „Су-30“ и „Ил-78“ —...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions