НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Арестуваха хърватин за сексуално насилие над деца и разпространение на порнографски материали

          0
          20
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Властите в Хърватия задържаха 29-годишен мъж, заподозрян в сексуално насилие над деца и разпространение на материали със сексуално съдържание, съобщи хърватската държавна телевизия ХРТ.

          - Реклама -

          Разследването, в което участват местната полиция, службата за киберсигурност, австралийската полиция и Европол, е разкрило мащабна мрежа за обмен на материали със сексуално насилие над деца, координирана чрез криптирано от край до край приложение.

          Според данните, мъжът е упражнявал сексуално насилие над момиченце в продължение на дълъг период, както и е създавал, съхранявал и споделял съдържание с детска порнография чрез различни онлайн платформи.

          При обиските властите са открили над 250 снимки и видеозаписи със сексуално насилие над деца. Разследването показва, че задържаният е управлявал криптирана група с над 250 участници от различни държави, които редовно са обменяли незаконни материали.

          Мъжът е подведен под отговорност за престъпленията „Експлоатация на деца за порнография“ и „Нарушаване на неприкосновеността на личния живот на дете“.

          Чрез социални мрежи и чат приложения той е установил контакт със сексуален характер с поне 20 жертви в Хърватия и около 10 в други страни.

          Властите в Хърватия задържаха 29-годишен мъж, заподозрян в сексуално насилие над деца и разпространение на материали със сексуално съдържание, съобщи хърватската държавна телевизия ХРТ.

          - Реклама -

          Разследването, в което участват местната полиция, службата за киберсигурност, австралийската полиция и Европол, е разкрило мащабна мрежа за обмен на материали със сексуално насилие над деца, координирана чрез криптирано от край до край приложение.

          Според данните, мъжът е упражнявал сексуално насилие над момиченце в продължение на дълъг период, както и е създавал, съхранявал и споделял съдържание с детска порнография чрез различни онлайн платформи.

          При обиските властите са открили над 250 снимки и видеозаписи със сексуално насилие над деца. Разследването показва, че задържаният е управлявал криптирана група с над 250 участници от различни държави, които редовно са обменяли незаконни материали.

          Мъжът е подведен под отговорност за престъпленията „Експлоатация на деца за порнография“ и „Нарушаване на неприкосновеността на личния живот на дете“.

          Чрез социални мрежи и чат приложения той е установил контакт със сексуален характер с поне 20 жертви в Хърватия и около 10 в други страни.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва праща свой пратеник във Вашингтон въпреки новите санкции

          Пламена Ганева -
          Високопоставен руски представител пристигна във Вашингтон за официални разговори само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нов пакет от строги санкции...
          Инциденти

          Бурята „Мелиса“ връхлита Карибите – възможен ураган

          Дамяна Караджова -
          Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион, като според прогнозите на метеоролозите има опасност да прерасне в ураган в следващите часове.
          Крими

          48 чувала с човешки останки открити в крепост на наркокартел в Мексико

          Георги Петров -
          Мексиканските власти съобщиха, че са открили 48 чувала с човешки останки в тайно гробище близо до град Гуадалахара — столицата на щата Халиско, където...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions