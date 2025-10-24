Арестуваха хърватин за сексуално насилие над деца и разпространение на порнографски материали

Властите в Хърватия задържаха 29-годишен мъж, заподозрян в сексуално насилие над деца и разпространение на материали със сексуално съдържание, съобщи хърватската държавна телевизия ХРТ.

Разследването, в което участват местната полиция, службата за киберсигурност, австралийската полиция и Европол, е разкрило мащабна мрежа за обмен на материали със сексуално насилие над деца, координирана чрез криптирано от край до край приложение.

Според данните, мъжът е упражнявал сексуално насилие над момиченце в продължение на дълъг период, както и е създавал, съхранявал и споделял съдържание с детска порнография чрез различни онлайн платформи.

При обиските властите са открили над 250 снимки и видеозаписи със сексуално насилие над деца. Разследването показва, че задържаният е управлявал криптирана група с над 250 участници от различни държави, които редовно са обменяли незаконни материали.

Мъжът е подведен под отговорност за престъпленията „Експлоатация на деца за порнография“ и „Нарушаване на неприкосновеността на личния живот на дете“.

Чрез социални мрежи и чат приложения той е установил контакт със сексуален характер с поне 20 жертви в Хърватия и около 10 в други страни.