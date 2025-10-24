Атанасов: Русия може да нападне България през имота си на язовир „Искър“

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност, произтичащ от незаконно владение на терен от страна на Руската федерация в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър“, съобщиха от пресцентъра на партията.
По думите му руската държава чрез посолството си у нас от години владее имот в чашката на язовира без законово основание.
Във връзка с това той е отправил официален въпрос до министър-председателя Росен Желязков, относно действията, които Министерският съвет ще предприеме чрез областния управител за прекратяване на незаконното ползване и възстановяване на държавния контрол върху терена.
Темата е част от гражданската инициатива „Не на руския анклав на яз. Искър“, инициирана от Софийската организация на ДСБ. До момента са събрани 6295 подписа в подкрепа на искането държавата да си върне имота и да прекрати незаконното присъствие на Русия в охранителната зона на стратегическия водоизточник.
Втората тема, засегната по време на изявлението, беше представена от народния представител Любен Иванов, който съобщи, че до партията е достигнала информация за опит на руското посолство да продаде имоти в България, собственост на Руската федерация и свързани с нея организации.
По този повод ДСБ са изпратили въпрос до министър-председателя и министъра на правосъдието, настоявайки за спешни мерки за предотвратяване на подобни сделки и защита на българските национални интереси.
