НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Атанасов: Русия може да нападне България през имота си на язовир „Искър“

          4
          418
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност, произтичащ от незаконно владение на терен от страна на Руската федерация в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър“, съобщиха от пресцентъра на партията.

          „Русия, след като започна войната в Украйна, обяви България за неприятелска държава. Рискът за националната ни сигурност е директен. През този имот би могло, включително, да се стигне до вражеско нападение срещу България“, заяви Атанасов.

          - Реклама -

          По думите му руската държава чрез посолството си у нас от години владее имот в чашката на язовира без законово основание.

          „Нашата софийска организация направи много щателна проверка и се оказа, че няма нито един документ, който да оправдава това владение. Имотът се държи абсолютно незаконно“, подчерта Атанасов.

          Във връзка с това той е отправил официален въпрос до министър-председателя Росен Желязков, относно действията, които Министерският съвет ще предприеме чрез областния управител за прекратяване на незаконното ползване и възстановяване на държавния контрол върху терена.

          Билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“ се появи в София Билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“ се появи в София

          Темата е част от гражданската инициатива „Не на руския анклав на яз. Искър“, инициирана от Софийската организация на ДСБ. До момента са събрани 6295 подписа в подкрепа на искането държавата да си върне имота и да прекрати незаконното присъствие на Русия в охранителната зона на стратегическия водоизточник.

          Втората тема, засегната по време на изявлението, беше представена от народния представител Любен Иванов, който съобщи, че до партията е достигнала информация за опит на руското посолство да продаде имоти в България, собственост на Руската федерация и свързани с нея организации.

          „Обявени са търгове, които се провеждат тайно. Информацията е, че плащането ще се извършва по сметка в банка, санкционирана от ЕС. Това представлява риск не само за загуба на репутация, но и за налагане на финансови санкции срещу българската държава“, обясни Иванов.

          По този повод ДСБ са изпратили въпрос до министър-председателя и министъра на правосъдието, настоявайки за спешни мерки за предотвратяване на подобни сделки и защита на българските национални интереси.

          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност, произтичащ от незаконно владение на терен от страна на Руската федерация в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър“, съобщиха от пресцентъра на партията.

          „Русия, след като започна войната в Украйна, обяви България за неприятелска държава. Рискът за националната ни сигурност е директен. През този имот би могло, включително, да се стигне до вражеско нападение срещу България“, заяви Атанасов.

          - Реклама -

          По думите му руската държава чрез посолството си у нас от години владее имот в чашката на язовира без законово основание.

          „Нашата софийска организация направи много щателна проверка и се оказа, че няма нито един документ, който да оправдава това владение. Имотът се държи абсолютно незаконно“, подчерта Атанасов.

          Във връзка с това той е отправил официален въпрос до министър-председателя Росен Желязков, относно действията, които Министерският съвет ще предприеме чрез областния управител за прекратяване на незаконното ползване и възстановяване на държавния контрол върху терена.

          Билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“ се появи в София Билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“ се появи в София

          Темата е част от гражданската инициатива „Не на руския анклав на яз. Искър“, инициирана от Софийската организация на ДСБ. До момента са събрани 6295 подписа в подкрепа на искането държавата да си върне имота и да прекрати незаконното присъствие на Русия в охранителната зона на стратегическия водоизточник.

          Втората тема, засегната по време на изявлението, беше представена от народния представител Любен Иванов, който съобщи, че до партията е достигнала информация за опит на руското посолство да продаде имоти в България, собственост на Руската федерация и свързани с нея организации.

          „Обявени са търгове, които се провеждат тайно. Информацията е, че плащането ще се извършва по сметка в банка, санкционирана от ЕС. Това представлява риск не само за загуба на репутация, но и за налагане на финансови санкции срещу българската държава“, обясни Иванов.

          По този повод ДСБ са изпратили въпрос до министър-председателя и министъра на правосъдието, настоявайки за спешни мерки за предотвратяване на подобни сделки и защита на българските национални интереси.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Путин обеща „зашеметяващ отговор“ на „Томахоук“ и ударите в тила на Русия

          Иван Христов -
          Русия е готова да даде „зашеметяващ отговор“ на всякакви опити за нанасяне на удари с далекобойни оръжия дълбоко в нейна територия. Това подчерта Дмитрий...
          Social

          Полетни тренировки над Черно море

          Десислава Димитрова -
          Военни летци от 24-та авиационна база извършиха полетни тренировки над Черно море в периода от 20 до 22 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.
          Крими

          Прокуратурата поиска 20 години затвор за „валиумния изнасилвач“

          Дамяна Караджова -
          Софийската градска прокуратура протестира присъдата по делото срещу нидерландския гражданин Йохан Стелингверф, известен като „валиумния изнасилвач“.

          4 КОМЕНТАРА

          1. Положението е тревожно! Джуджакът става опасен за себе си и за околните! Бързо към психодиспансера!

          3. Пази боже акъл от смърфове да чакаш,такъв мърфелник само глупотевици може да изригва.Цяла България харизаха на западните капиталисти и империалисти и изведнъж се вторачиха в някаква нищожна руска собственост.Тръмп налага санкции на Лукойл,значи ще се внася горива от запада на непосилни цени,урсулата се разпорежда из военните заводи като в бащиния,данъци ще вдигат заради утроени военни разходи.А смърфа си върти комбалите като хамелеон,върти си зъркелите на телескопи.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions