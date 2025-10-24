България изрази солидарност с Литва след нарушение на въздушното ѝ пространство

Министерството на външните работи на България публикува официална позиция във връзка с инцидент, при който два руски военни самолета — „Су-30“ и „Ил-78“ — навлязоха около 700 м в литовското въздушно пространство от територията на Калининград. Нарушението е продължило около 18 секунди.

„България отправя послание за силна солидарност с Литва, тъй като Русия за пореден път наруши европейското въздушно пространство, което е очевиден модел на умишлено нарушение на международното право и териториалната цялост на нашите съюзници и партньори“, заявиха от МВнР. - Реклама -

В отговор на инцидента, изтребители „Еврофайтър Тайфун“ от мисия на NATO за охрана на въздушното пространство над Балтика бяха приведени в готовност.

Литовският президент Gitanas Nausėda определя случилото се като „грубо нарушение на международното право и на суверенитета на Литва“.

Инцидентът е поредният в рамките на серия нарушения на въздушното пространство на държави-членки на НАТО от страна на Русия тази година — преди това бяха засечени случаи в Естония и Полша.

Тази реакция идва на фона на засилената активност на руски военни полети и дронове в района на Балтийско и Черно море — явление, което наблюдатели отбелязват като част от стратегията на Москва за тестване на границите и ответната готовност на алианса.