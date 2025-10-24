Белгия спря заема за Украйна от замразените руски активи

Белгия блокира предложението на ЕС за отпускане на заем на Украйна, финансиран чрез замразените руски активи. Решението бе взето на срещата на върха на европейските лидери в Брюксел.

Причината е, че повечето от блокираните руски средства – около 140 млрд. евро – се намират именно в Белгия. Затова страната настоя за ясна правна обосновка относно използването им и поиска всички държави членки да поемат колективна отговорност, ако се наложи активите да бъдат възстановени.

Белгия категорично отказа да остане единствена изложена на потенциален руски ответен натиск, поради което проектът временно е спрян.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща увери, че финансовата подкрепа за Украйна ще продължи, но темата ще бъде разгледана отново на заседанието на Съвета през декември. Урсула фон дер Лайен допълни, че предстои да се уточнят техническите и правните параметри, за да бъде намерен „най-добрият вариант за прилагане на заема“.

Очаква се въпросът за финансирането на Киев чрез замразените руски средства да бъде сред водещите теми на следващия Европейски съвет.