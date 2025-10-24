Близки на загиналия Мартин Димитров: това не беше инцидент, а убийство след незаконна гонка

Мартин Димитров загина при тежка катастрофа в нощта на 17-и срещу 18-и октомври край село Антон. Случаят, който първоначално не получи гласност, разкрива тревожна картина на предполагаема безнаказаност, страх сред местната общност и липса на прозрачност от институциите.
Близките на Мартин, подкрепени от Сдружение „Ангели на пътя“, са категорични, че не става дума за случаен инцидент, а за умишлено причинена смърт в резултат на незаконна гонка.
Гонка, катастрофа и дискотека
По думите на сестрата на загиналия, Иванела Димитрова, Мартин е тръгнал да вземе свой приятел, с когото планирали да отидат на дискотека, но така и не стигнал до мястото на срещата.
Според информацията, с която семейството разполага, по същото време на пътя се е провеждала незаконна гонка между два автомобила, управлявани от Венцислав Коленцов и Матей Кънчев.
Най-тревожното за близките е поведението на участниците след инцидента. Вместо да окажат помощ, те напуснали мястото на катастрофата и отишли в дискотека в Пирдоп.
Основателката на „Ангели на пътя“ Петя Иванова потвърждава тази информация, като заявява, че я е получила от няколко независими източника.
Страх и мълчание
Случаят става публичен едва след като десетки жители от района анонимно се свързват със сдружението. Причината за мълчанието им е страхът от местно влияние.
Паралелно с това, семейството на Мартин твърди, че не получава никаква информация от разследващите органи.
Близките твърдят, че двамата младежи отдавна организират незаконни гонки, а колите им били модифицирани за висока скорост.
По информация на сдружението, за Венцислав Коленцов това е трета или четвърта катастрофа на същото място.
Протест с искане за справедливост
В отговор на трагедията семейството на Мартин и „Ангели на пътя“ организират национален протест на 2 ноември.
Сред исканията на протестиращите са реални и ефективни присъди за убийците на пътя, както и край на практиката виновните да получават условни наказания.