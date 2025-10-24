Близки на загиналия Мартин Димитров: това не беше инцидент, а убийство след незаконна гонка

Мартин Димитров загина при тежка катастрофа в нощта на 17-и срещу 18-и октомври край село Антон. Случаят, който първоначално не получи гласност, разкрива тревожна картина на предполагаема безнаказаност, страх сред местната общност и липса на прозрачност от институциите.

Близките на Мартин, подкрепени от Сдружение „Ангели на пътя“, са категорични, че не става дума за случаен инцидент, а за умишлено причинена смърт в резултат на незаконна гонка.

Гонка, катастрофа и дискотека

По думите на сестрата на загиналия, Иванела Димитрова, Мартин е тръгнал да вземе свой приятел, с когото планирали да отидат на дискотека, но така и не стигнал до мястото на срещата.

„Просто не е стигнал до мястото, в което трябва да стигне до тях, защото вече е станал ударът“, казва Иванела Димитрова.

Според информацията, с която семейството разполага, по същото време на пътя се е провеждала незаконна гонка между два автомобила, управлявани от Венцислав Коленцов и Матей Кънчев.

Най-тревожното за близките е поведението на участниците след инцидента. Вместо да окажат помощ, те напуснали мястото на катастрофата и отишли в дискотека в Пирдоп.

„Просто самите момчета, които са правили незаконната гонка, отиват и просто почват да се хвалят“, твърди сестрата на загиналото момче.

Основателката на „Ангели на пътя“ Петя Иванова потвърждава тази информация, като заявява, че я е получила от няколко независими източника.

„Единият от извършителите, Матей, вчера е задържан“, уточни Иванова.

Страх и мълчание

Случаят става публичен едва след като десетки жители от района анонимно се свързват със сдружението. Причината за мълчанието им е страхът от местно влияние.

„Хората ги е страх, защото казаха, че бащата на едно от момчетата е местен дерибей в селото и никой не смее нищо да му каже“, разказва Петя Иванова.

Паралелно с това, семейството на Мартин твърди, че не получава никаква информация от разследващите органи.

„От полицията нямаме до момента никаква информация. Ние не сме запознати, нищо не знаем какво се е случило до момента, какви са им разследванията, какво знаят. Никой не ни се е обадил да ни каже какво се случва“, казва Иванела Димитрова.

Близките твърдят, че двамата младежи отдавна организират незаконни гонки, а колите им били модифицирани за висока скорост.

„Едното знам, че от доста време се занимава с правене на коли, мощни да стават, за да може да има състезания, гонки и така нататък“, казва сестрата на Мартин.

По информация на сдружението, за Венцислав Коленцов това е трета или четвърта катастрофа на същото място.

Протест с искане за справедливост

В отговор на трагедията семейството на Мартин и „Ангели на пътя“ организират национален протест на 2 ноември.

„Това е протест срещу цялата институция. Срещу безобразието при съдиите, срещу безобразието при прокурорите. Спрете да се правите, че не ни забелязвате, и седнете с нас на една маса, защото ние искаме всички да се прибират живи“, заяви Петя Иванова.

Сред исканията на протестиращите са реални и ефективни присъди за убийците на пътя, както и край на практиката виновните да получават условни наказания.